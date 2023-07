Pass war schmutzig: Touristin muss 1.000 € Strafe zahlen

Als die beiden am Schalter von Batik Air am Flughafen Tullamarine eincheckten, wurde die 28-Jährige vom Flughafenpersonal wegen des Zustands ihres Reisepasses zur Seite genommen.

Eine Frau aus Melbourne, Australien, hat eine eindringliche Warnung an Reisende ausgesprochen, die ins Ausland reisen, nachdem sie angeblich am Flughafen von Bali von Grenzbeamten um 1000 Euro betrogen wurde. Monique Sutherland und ihre 60-jährige Mutter waren auf dem Weg in die indonesische Provinz, um einen "dringend benötigten" Urlaub zu verbringen.

Hohe Strafe

Als die beiden am Schalter von Batik Air am Flughafen Tullamarine eincheckten, wurde die 28-Jährige vom Flughafenpersonal wegen des Zustands ihres Reisepasses zur Seite genommen. "Ich musste ein zusätzliches blaues Formular unterschreiben, das ich jedes Mal vorzeigen musste, wenn ich meinen Reisepass vorlegte", erklärte Monique gegenüber 7 News.

"Das lag daran, dass mein Pass leicht verschmutzt war, da er sieben Jahre alt ist." Nachdem sie ihre Papiere in Ordnung gebracht und die Einwanderungsbehörde passiert hatten, konnten Mutter und Tochter endlich in das Flugzeug einsteigen und den gut sechsstündigen Non-Stop-Flug nach Bali in Angriff nehmen.

Doch bei der Ankunft in der Touristenhochburg schlug die Stimmung schnell um, als Sutherland vom Flughafenpersonal befragt wurde, nachdem sie ihren blauen Zettel gesehen hatte. "Sie sagten mir, sie könnten die Angelegenheit gegen eine Gebühr von 1000 Euro regeln", sagte sie, nachdem sie behauptet hatte, dass sie ihren Pass nicht zurückerhalten würde, wenn sie nicht zahlte. Die Mutter zahlte daraufhin das Geld und konnte ihren Urlaub ohne Probleme genießen.