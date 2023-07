Der Riemenfisch bleibt normalerweise in den Tiefen des Ozeans verborgen und wird von Menschen nur gesehen, wenn er tot an die Küste gespült wird.

Eine Gruppe von Tauchern hatte vor Taiwan eine außergewöhnliche Begegnung mit einer bemerkenswerten Kreatur, dem Riemenfisch . Diese Fische sind extrem selten und werden oft mit Geschichten über Seeungeheuer in Verbindung gebracht und als Vorbote für Erdbeben!

Wird fast nie gesehen

In diesem Fall hatten die Taucher nicht nur das Glück, einen lebenden Riemenfisch zu sehen, sondern auch die Gelegenheit, ihn aus nächster Nähe zu berühren. Der Riemenfisch gilt als der längste Knochenfisch, den wir kennen, und das größte jemals aufgezeichnete Exemplar war beeindruckende 11 Meter lang! "Er muss im Sterben gelegen haben, also schwamm er in flacheres Wasser", sagte Tauchlehrer Wang Cheng-Ru gegenüber Jam Press über das schlangenartige Meerestier, das er in all den Jahren, in denen er taucht, zum ersten Mal gesehen hat. Der Fisch wies zudem Bissspuren eines Hais auf.