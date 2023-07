Dauernd betrunken: Affe muss in Isolationshaft

Der Grund für seine Gewaltausbrüche liegt in seiner Vorliebe für Alkohol.

Ein außergewöhnlicher Fall sorgt für Aufsehen in Indien: Der Affe namens "Kalua" leidet offenbar an Alkoholsucht und hat in der Vergangenheit über 250 Menschen angegriffen, wobei eine Person tragischerweise ums Leben kam. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde der sechsjährige Affe in einen Zoo gebracht. Doch selbst dort konnte sich Kalua nicht benehmen.

Affe wird immer wieder aggresiv

Der Grund für seine Gewaltausbrüche liegt in seiner Vorliebe für Alkohol, wie die "Gulf News" berichtet. Ursprünglich wurde Kalua von seinem früheren Besitzer, der mittlerweile verstorben ist, mit Alkohohl und Fleisch gefüttert. Nach dessen Tod fehlte dem Affen der Alkohol, wodurch seine Angriffe auf Menschen begannen. Nun befindet sich Kalua seit drei Jahren im Zoo und obwohl er isoliert und in einen eigenen Käfig verlegt wurde, hat sich sein Verhalten nicht gebessert.

Der verantwortliche Tierarzt, Nasir, erklärte: "Wir haben ihn über Monate isoliert und nun in einen eigenen Käfig verlegt. Er ist seit drei Jahren hier, aber er hat sein Verhalten nicht geändert." Angesichts der Gefahr, die von Kalua ausgeht, hat der Zoo beschlossen, den Affen für den Rest seines Lebens einzusperren. Eine Freilassung ist keine Option, da er sofort wieder Menschen angreifen würde.