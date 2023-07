Forscher wollen mit weißer Farbe Klimawandel bekämpfen

Forscher der Purdue-Universität gaben bekannt, dass sie die weißeste Farbe der Welt entwickelt haben.

Einem Professor zufolge können wir die globale Erwärmung aufhalten, wenn wir eine neue superweiße Farbe verwenden.

Soll große Wirkung haben

Das Problem ist jedoch, dass wir mindestens 1 % der Erdoberfläche mit dieser Farbe bedecken müssten. Im Jahr 2021 gaben Forscher der Purdue-Universität bekannt, dass sie die weißeste Farbe der Welt entwickelt haben. Die Farbe ist so weiß, dass sie über 98 % des Lichts reflektieren kann.

Laut Jeremy Munday, Professor für Elektro- und Computertechnik an der Universität von Kalifornien in Davis, der auf dem Gebiet der sauberen Technologien forscht, würde ein Material wie die Purdue-Farbe, das 1 bis 2 % der Erdoberfläche bedeckt, die Menge an Licht, die in den Weltraum zurückgeworfen wird, so stark reduzieren, dass der Planet weniger Wärme absorbiert, um die globale Temperatur zu stabilisieren. Mit anderen Worten: Es könnte viel zur Lösung des Klimawandels beitragen.