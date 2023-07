OnlyFans-Boxerin entblößt nach Kampf ihre Brüste

Später entschuldigte sie sich in ihrem Interview nach dem Spiel und gab zu, dass sie sich von ihren Emotionen überwältigen ließ.

Schock für das Publikum bei einem Kampfabend in Irland: Die OnlyFans-Boxerin Daniella Hemsley freute sich dermaßen über den Sieg gegen Aleksandra Ola Daniel, dass sie danach kurzerhand blank zog und ihre Brüste entblößte.

Hob BH hoch

Anstatt eine Siegesrunde zu drehen, hob die Influencerin jedoch lieber ihren Sport-BH. Später entschuldigte sie sich in ihrem Interview nach dem Spiel und gab zu, dass sie sich von ihren Emotionen überwältigen ließ. Im Gespräch mit dem YouTuber Fred Talks Fighting lachte Hemsley über die ungewöhnliche Feier und sagte: "Ich war ein bisschen überwältigt und wollte mich ausdrücken... also f**k it."

Das Onlyfans-Model hatte erst im April mit dem Boxen begonnen. Nach dem Erfolg plant Daniella Hemsley weitere Kämpfe.