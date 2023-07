WWE-Legende 'Undertaker' rettet Ehefrau vor Hai-Attacke

Der legendäre Undertaker, bürgerlich Mark William Calaway, wurde einmal mehr zum Retter und beschützte seine Frau Michelle McCool-Calaway vor einem ankommenden Hai. Bei einem gemeinsamen Urlaub trieb der ehemalige Wrestler den Hai mit seiner bloßen Präsenz in die Flucht.

Auf Instagram teilte Michelle McCool-Calaway die Szene, die zeigt, wie ihr Ehemann mutig einschritt, um seine Familie zu schützen. Glücklicherweise konnte der Hai keine Gefahr mehr darstellen, da der Undertaker vor zwei Jahren seine Karriere beendet hat.

????except it was real…..but just a big, beautiful nurse shark…not that my sweet @undertaker knew that when he came out! #myprotector ???? @SKWrestling_ pic.twitter.com/syaeXWeFa3