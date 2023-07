Körperveränderungssüchtiger ließ sich Nase und Brustwarzen entfernen

Ein Körperveränderungssüchtiger behauptet, dass er auf der Straße "belästigt" wird, nachdem er sich im Namen der Körperkunst sowohl die Nase als auch die Brustwarzen entfernen ließ.

In den letzten 11 Jahren hat der 32-jährige Kalifornier 8.000 Euro für Körpermodifikationen ausgegeben, darunter gerippte Genitalimplantate, eine absichtlich gebrandmarkte Brust und Tattoos überall von seinen Rippen bis zu seinen Augäpfeln. "Die Leute lieben es, alles zu hassen, was anders ist", sagte Odin, der nur seinen Vornamen nennt, gegenüber Jam Press über die Reaktion auf seine extreme Veränderung.

Große Veränderungen

© Legacy Trends /youtube

"Ich habe mir auch meine eigene Brust, meine Augen, mein Zahnfleisch und mein Gesicht tätowiert", erinnert sich Odin, der Videos seiner künstlerischen Selbstverstümmelung mit seinen über 3.300 Followern auf Instagram teilt. Zu Odins jüngsten kosmetischen Bemühungen gehörten das Abnehmen seiner Brustwarzen und das Entfernen der Nasenspitze im Rahmen eines Septril-Piercings, das ihn damals nur etwa 80 Euro kostete.

© Legacy Trends /youtube

Er begann klein mit einem 4-Millimeter-Portal, bevor er es durch eine Biopsie-Operation wie ein menschlicher Locher vergrößerte. "Ich habe es in den letzten acht Jahren immer weiter vergrößert", erklärt der Body-Art-Enthusiast. Odin stopft die Perforation häufig mit verschiedenen Schmuckstücken, für die er zwischen 700 und 1.000 Euro ausgegeben hat.

"Ich denke, dass mein Körper ein Gefäß für die Kunst ist, und ich denke, dass die Veränderung meines Erscheinungsbildes Teil dieser Praxis ist", sagte er gegenüber Jam Press. "Meine Mutter war Museumskuratorin, als ich ein Kind war, und das, was ich gelernt habe, hat meine Philosophie und alles, was ich in dieser Welt tue und sehe, sehr beeinflusst."

"Ich wurde auf der Straße schon belästigt", beklagte der Tattoo-Süchtige. "Ich konzentriere mich aber nie darauf. Ich gehe einfach an allen Fremden vorbei, die sich wie Tiere verhalten." Für die Zukunft plant Odin, seine Ohren abzuspitzen und seine Nasenflügel als Teil seiner fortlaufenden Metamorphose zu entfernen.