Für 12.000 Euro: 'Hobbit' Erstausgabe versteigert

Hätte ursprünglich für fünf Pfund zu wohltätigen Zwecken verkauft werden sollen.

Ein Exemplar der ersten Ausgabe von J.R.R. Tolkiens Buch "Der Hobbit" ist in Großbritannien für mehr als umgerechnet knapp 12.000 Euro versteigert worden. Der Fantasyroman, der erstmals 1937 mit einer Auflage von nur 1.500 Büchern veröffentlicht wurde, erzählt die Vorgeschichte zur "Herr der Ringe"-Saga über den Hobbit Bilbo Beutlin.

Höherer Wert als gedacht

Eigentlich hätte das wertvolle Exemplar für nur fünf Pfund (etwa 5,86 Euro) oder weniger in einem Second-Hand-Laden in der schottischen Stadt Dundee zugunsten der Organisation für Krebsforschung Cancer Research UK verkauft werden sollen, meldete die PA am Mittwoch. Doch der Filialleiter erkannte, dass es sich um ein seltenes Exemplar handelte, und ließ es für die Wohltätigkeitsorganisation auf Ebay einstellen.