Bub (10) trinkt 6 Flaschen Wasser: Kurz darauf ist er fast tot

Ein Elternpaar hat eine Warnung ausgesprochen, nachdem ihr 10-jähriger Sohn ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, nachdem er sechs Flaschen Wasser getrunken hatte und eine Wasservergiftung erlitt. Ray Jordan spielte am Wochenende des 4. Juli mit seinen jüngeren Cousins in Columbia, South Carolina, und "rannte um das Haus herum", so seine Eltern.

Eltern reagierten blitzschnell

Nachdem er mit seinen Cousins in der prallen Sonne "Vollgas" gegeben hatte, ging Ray ins Haus, um sich Wasser zu holen - doch ohne Wissen seiner Eltern hatte er zu viel getrunken und zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr sechs Flaschen Wasser getrunken. Etwa eine Stunde später, um 22.30 Uhr, bemerkten seine Eltern Stacy und Jeff Jordan, dass etwas nicht stimmte, als sich der Junge zu übergeben begann.

Im Gespräch mit WISTV sagte Stacy, es sei, als sei ihr Sohn auf Drogen" oder betrunken" gewesen, und sein Vater fügte hinzu: "Er konnte weder seinen Kopf noch seine Arme oder sonst etwas kontrollieren. Seine motorischen Funktionen waren weg. Ich habe ihn sofort ins Richland Children's gebracht." Im Krankenhaus führten die Ärzte eine Reihe von Tests durch, um herauszufinden, was mit Ray los war, und entdeckten, dass sein Natriumspiegel gefährlich niedrig war, was passiert, wenn die Nieren nicht in der Lage sind, mit der Wassermenge Schritt zu halten, die dem Körper zugeführt wird.

Seine Mutter sagte: "Sie gaben ihm etwas, das ihm helfen sollte, so viel wie möglich zu urinieren, um die Flüssigkeit herauszubekommen, weil sein Gehirn anschwoll und deshalb sein Kopf so sehr schmerzte." Die Ärzte verabreichten ihm auch Natrium und Kalium, um sein Blut zu regulieren. Glücklicherweise erholte sich Ray vollständig und ist jetzt bei voller Gesundheit.