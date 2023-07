Horror-Verdacht: Kaufte Soldat Mädchen (14) für 'sexuelle Dienste'?

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch nicht vollständig geklärt.

Schockierender Vorfall in Kalifornien: Eine 14-jährige mit Lernbehinderungen wurde vermisst gemeldet und zwei Wochen später in einer Militär-Kaserne aufgefunden. Ein Marinesoldat wurde in Gewahrsam genommen, nachdem die Familie des Mädchens ihm vorwirft, sie für sexuelle Zwecke gekauft zu haben. Die Großmutter hatte die Vermisstenmeldung bei der Polizei eingereicht.

Schockierender Fall

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch nicht vollständig geklärt, aber ein Instagram-Account, der von Angehörigen betrieben wird, veröffentlichte ein Foto des angeblichen Soldaten bei seiner Abführung.

Die Behörden bestätigen den Vorfall, geben jedoch keine weiteren Details preis. Die Tante des Mädchens erhebt schwere Vorwürfe gegen das Militär und behauptet, dass die Basis den Vorfall vertuschen wolle. Die Ermittlungen laufen, und die Familie fordert Gerechtigkeit.