Luxus-Uhrmacher baut in Dubai höchsten Wohnturm der Welt

Das neue Luxus-Wohnhaus soll im Mai 2026 fertiggestellt werden.

Der amerikanische Uhrenhersteller Jacob & Co. und die Immobilienentwicklungsgesellschaft Binghatti der Vereinigten Arabischen Emirate haben soeben offiziell die Eröffnung der Wohnungen ihres gemeinsamen Projekts in Dubai bekannt gegeben: die Burj Binghatti Jacob & Co. Residenzen. Diese neue Wohnanlage wird das Beste bieten, was es an Unterkünften und Annehmlichkeiten gibt.

Soll im Mai 2026 fertiggestellt sein

Das in New York gegründete und ansässige Unternehmen Jacob & Co. (mit Sitz in Genf für die technische Uhrmacherei) ist dafür bekannt, mit seinen innovativen, ultraluxuriösen Kreationen immer wieder neue Maßstäbe zu setzen". Binghatti seinerseits hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter die International Property Awards und die Forbes Middle East Top 100 Real Estate Companies in der arabischen Welt.

© Jacob & Co ×

Das neue Luxus-Wohnhaus soll im Mai 2026 fertiggestellt werden. Ein Dubai Hyper-Tower, der um den Titel des höchsten Wohnturms der Welt konkurriert. Die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences werden 116 Stockwerke mit Wohnungen umfassen, die sich sowohl durch die Raffinesse ihrer Konstruktion als auch durch das Angebot an Dienstleistungen auszeichnen werden.

Viele Dienstleistungen



Was die Dienstleistungen betrifft, so werden die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences fast wie in einem Palast wohnen, mit einer Café-Bar und einem Restaurant, das von einem renommierten Küchenchef geführt wird. Private Aufzüge werden den Bewohnern einen direkten und sicheren Zugang zu den Wohnungen garantieren. Aber sie werden auch die Möglichkeit haben, sich mit ihren Nachbarn an einem der beiden Gemeinschaftspools (Außen- oder Innenpools) mit Bars zu treffen und exklusiven Zugang zu einem privaten Fitnessclub, luftigen Gärten, einem Freizeitbereich für Kinder und einem Spa zu genießen. Schließlich wird das Leben der Bewohner durch weitere private Dienstleistungen (Concierge, Parkservice usw.) erleichtert.

© Jacob & Co ×

Die Wohnungen sind "inspiriert von den Meisterwerken der Juwelier- und Uhrmacherkunst, für die Jacob & Co bekannt ist". Die meisten von ihnen sind nach Edelsteinen oder Uhrenkreationen benannt, die dem Juwelier und Uhrmacher am Herzen liegen.

Dank ihrer riesigen Panoramafenster bieten sie einen einzigartigen, ungehinderten Blick "auf die Skyline von Dubai und den atemberaubenden Burj Khalifa", den höchsten Wolkenkratzer des Emirats. Binghatti und Jacob & Co. haben bereits mitgeteilt, dass sie "Nominierungen von Kunden annehmen, die eine Wohnung in diesem Turm erwerben möchten". Die Nominierungen und Verkäufe des Programms, so betonen die beiden Partner, sind Teil eines "äußerst exklusiven Prozesses, bei dem auf VIP-Kundenbeziehungen spezialisierte Immobilienvertreter das Interesse registrieren, die Nominierungen verwalten und dann an die Kunden verkaufen".