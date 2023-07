Flixbus lässt winkende Pensionistin einfach auf Raststation stehen

Die Frau verständigte daraufhin ihren Mann und ihren Sohn.

Was für ein Schreckmoment für eine Pensionistin auf ihrer Busreise! Eigentlich wollte die 69-Jährige in Heidelberg nur schnell eine Pinkelpause einlegen, doch als sie aus der Raststätte an der A6 kam, fuhr ihr Flixbus einfach ohne sie los. Die Deutsche versuchte den Busfahrer noch durch wildes Winken auf sich aufmerksam zu machen, aber vergeblich.

Fahrer fuhr einfach los

Der Fahrer verschwand nach der Autobahnauffahrt. "Zum Glück habe ich meine Handtasche mit dem Handy mitgenommen. Aber es ist ein absoluter Albtraum", so die Passagierin gegenüber der BILD. Die Frau verständigte daraufhin ihren Mann und ihren Sohn. Sie verbrachte rund zwei Stunden auf dem Rastplatz, ehe die beiden eintrafen und die Frau abholten.

Wie Flixbus später bestätigte, habe es einen Fehler bei den GPS-Daten gegeben. Die verpflichtende Ruhepause sei nicht eingehalten worden.