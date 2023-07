Burger King bietet 'Real Cheeseburger' mit 20 Scheiben Käse an

Dieses Sandwich enthält kein Fleisch.

Burger King Thailand hat ein einzigartiges neues Angebot, das sie als "The Real Cheeseburger" bezeichnen.

Ohne Fleisch

Dieses Sandwich enthält kein Fleisch, aber was ihm an Fleisch fehlt, macht es mit einer Fülle von amerikanischem Käse wieder wett. Mit 20 Scheiben, die übereinander gestapelt sind, ist dieser Burger nichts für Laktoseintolerante.



In einem Social-Media-Post am Sonntag erklärte Burger King: "Das ist kein Scherz. This is for real." Der Burger wird für umgerechnet etwa 11 Euro verkauft, was im Durchschnitt etwa 55 Cent pro Scheibe Käse entspricht.