Zuckerberg trainiert mit UFC-Champions für Musk-Fight

Der Kampf zwischen Mark Zuckerberg und Elon Musk nimmt immer konkrete Formen an. Jetzt mischen auch Superstars der UFC mit und bieten an, den beiden Amateurkämpfern zu helfen, sich in Form zu bringen. Während die umstrittene Figur Andrew Tate angeboten hat, Elon Musk zu trainieren, und Jon "Bones" Jones seine Trainingsdienste Mark Zuckerberg angeboten hat, scheinz Zuckerberg nun auf andere Trainingspartner zu setzen.

Training im vollen Gange

Zuckerberg wurde beim Training mit UFC-Mittelgewichtschampion Israel Adesanya und UFC-Federgewichtschampion Alexander Volkanovski gesehen. Der Nigerianer bzw. der Australier posieren mit Zuckerberg auf einem Foto.

Alexander "The Great" und "Style Bender" Adesanya sind nur zwei der Berühmtheiten, die ihren Einfluss auf den Kampf geltend machen. Laut MMAFighting.com hat Dana White ein konkretes Datum für den Kampf im Oktagon im Kopf, das nicht mit UFC 300 zusammenfällt, aber in unmittelbarer Nähe liegen wird. UFC 300, eine der wichtigsten Veranstaltungen des Sports, soll Anfang 2024 in Las Vegas stattfinden.

Während Mark Zuckerberg seine Trainingspartner ausbreitet, trainiert Elon Musk mit Georges St. Pierre und seinem weltberühmten Grappling-Trainer John Danaher.