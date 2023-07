Zuckerberg sagt Musk den Kampf an: Neue Twitter-Alternative gestartet

Frontalangriff von Meta auf Twitter. Die neue App ''Threads'' des Facebook-Konzerns soll mit dem Kurznachrichtendienst von Elon Musk konkurrieren.

Bereits seit Montag scheint im App Store das neue Programm "Threads" auf. Dort heißt es, die App könne voraussichtlich ab Donnerstag heruntergeladen werden. Vom Aufbau und Funktion erinnert das neue Produkt des Meta-Konzerns stark an Twitter - böse Zungen würden wohl sagen, es sei eine Kopie.

Erst Mitte März hatte Meta angekündigt, an einem neuen sozialen Netzwerk zu arbeiten, dessen Beschreibung schon damals stark an das Konzept von Twitter erinnerte. „Wir erwägen ein dezentralisiertes, unabhängiges soziales Netzwerk, das den Austausch von schriftlichen Nachrichten in Echtzeit ermöglicht", erklärte der Konzern im Frühjahr.

Kampf zwischen Musk und Zuckerberg im Colosseum?

Die Ankündigung des Mutterkonzerns von Facebook, Instagram, WhatsApp und Co., künftig im Teich von Twitter-Usern zu fischen, die ohnehin schon über die radikalen Maßnahmen von Elon Musk klagen und nach Alternativen suchen, erzürnte den Twitter-Boss. Musk war so zornig, dass er kurzerhand den Facebook-Chef Mark Zuckerberg zum Kampf herausforderte.

Zuckerberg sagte zu, das Colosseum bot sich selbst sogar schon als Schauplatz an. Schließlich schaltete sich jedoch Musks Mutter Maye ein. Auf der Plattform ihres Sohnes schrieb sie: „Keine Scherze. Kämpfen nur mit Worten. In Sesseln. 4 Fuß voneinander entfernt. Die witzigste Person gewinnt." Somit bleibt der Fight zwischen Musk und Zuckerberg wohl ein rein verbaler. Und Letzterer setzte soeben einen erneuten Schlag mit dem Launch der neuen App "Threads".