Musk schockt Twitter: Alle User auf einmal komplett eingeschränkt

Am Samstagnachmittag erhielten zahlreiche User beim Scrollen auf Twitter Fehlermeldungen. Um eine Störung handelte es sich dabei aber offenbar nicht – auch wenn bei Störungsmeldeportalen wie "allestörungen.at" tausende Ausfallsmeldungen eingingen und auf Twitter selbst der Hashtag #TwitterDown trendete.

Einige User bekamen ganz konkret die Fehlermeldung "Häufigkeitslimit überschritten" angezeigt und konnten damit vorerst wenig anfangen.

Twitter kommt auch rund ein halbes Jahr nach der Übernahme durch Elon Musk nicht zur Ruhe. Der Kurznachrichtendienst habe am Wochenende weitere zehn Prozent der Stellen gestrichen, schrieb die "New York Times" am Sonntagabend (Ortszeit).

Doch am Abend sorgte Twitter-Eigentümer Elon Musk höchstpersönlich für Aufklärung: Ein Limit an abrufbaren Postings wurde eingeführt!

Konkret erklärte Musk: "Um dem extremen Ausmaß an Daten-Scraping und Systemmanipulation entgegenzuwirken, haben wir die folgenden vorübergehenden Beschränkungen eingeführt".

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day