Twitter-Nutzer aufgepasst: Diese Accounts will Elon Musk nun löschen

Die Follower-Zahlen dürften dadurch sinken, schrieb Musk auf Twitter. Die Profilnamen der gelöschten Accounts würden wieder verfügbar sein, betonte er am Montag. Es gab zunächst keine Angaben dazu, nach wie vielen Jahren Inaktivität die Accounts entfernt werden sollen.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop