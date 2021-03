Fridays for Future: Klimastreik legt City lahm

Nach dem Motto ''Mund-Nase-Klimaschutz'' gehen heute Tausende auf die Straße.

Innere Stadt. Der Frust bei den Autofahrern ist vorprogrammiert. Aber das hält Fridays for Future nicht davon ab, heute eine Riesen-Protestaktion zu starten. Beim siebenten weltweiten Klimastreik ist eine kilometerlange Menschenkette am Ring geplant. Die Kette soll mindestens vom Julius-Raab-Platz bis zum Schottentor reichen. Sollten mehr Teilnehmer kommen, könnte auch der komplette Ring blockiert werden. Immerhin: Am Franz-Josefs-Kai soll nicht demonstriert werden.

Stau. Trotzdem wird der Kai als Ausweichroute zum Stau-Hotspot. Weiters warnt der ÖAMTC vor Stau auf der Franzensbrückenstraße, der Unteren Donau­straße, der Praterstraße, der Rossauer Lände sowie auf sämtlichen Zufahrten in die City. Beginnen soll die Veranstaltung um 12 Uhr, doch schon ab 10 Uhr ist mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen.

Konzept. Moritz Blei von Fridays for Future erwartet „mehrere tausend Menschen“. Für Sicherheit ist gesorgt: Über 70 Ordner achten darauf, dass Abstände eingehalten und Masken getragen werden. „Weit mehr als normalerweise“, so Blei.

Zusätzlich werden über den Ring rund 20 Bühnen für Ansprachen und Musik-Acts aufgebaut – aber auch, um gewisse Puffer zu bieten, damit es nicht leicht zu größeren Menschentrauben kommt. Im Laufe der Veranstaltung soll dann die Menschenkette gebildet werden, mit Abstand, verbunden durch bunte Banner und Schnüre. Das Veranstaltungs­ende wird vom ÖAMTC auf 15.30 Uhr geschätzt.