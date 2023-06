Musk trainiert bereits für Mega-Fight gegen Zuckerberg

Der Mega-Fight steht bereits in den Startlöchern und Elon Musk hat bereits mit dem Training begonnen. Ein Trainingspartner von Musk ist Lex Fridman, ein beliebter Podcaster und erfahrener Jiu-Jitsu-Sportler. Fridman, der den schwarzen Gürtel in dieser Disziplin besitzt. Er teilte ein Foto, der den Moment festhält, in dem Musk seine Fähigkeiten demonstrierte, indem er während einer spontanen Trainingseinheit erfolgreich einen Niederschlag gegen ihn ausführte.

Rekord! Musk vs. Zuckerberg bringt eine Milliarde Dollar

Fridman sagte, er sei beeindruckt von Musks körperlicher Stärke, seiner Kraft und seinem allgemeinen Kampfgeschick, sowohl im Stand als auch am Boden. Fridman räumte zwar ein, dass die Idee eines Kampfsportwettkampfs zwischen Musk und Zuckerberg aufregend sei, sagte aber auch, dass er es vorziehen würde, wenn die beiden nicht kämpfen würden.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw