Zuckerberg sagt für Käfig-Kampf mit Musk zu

Es kommt bald auch im ''Real Life" zum Kampf der Giganten.

Meta gegen Twitter: Der Kampf der Giganten wird jetzt in der Realität ausgetragen: Elon Musk und Mark Zuckerberg haben vereinbart, in einem Käfig gegeneinander zu kämpfen. Musk hatte seinen Rivalen Zuckerberg auf Twitter zum Kampf herausgefordert – und Zuckerberg sagte prompt zu. "Send me location", antwortete er nur knapp. Musk antwortete dann auf Zuckerbergs Antwort mit: "Vegas Octagon". Das Octagon ist die Wettkampfmatte und der eingezäunte Bereich, der für die Kämpfe der Ultimate Fighting Championship (UFC) verwendet wird.

Der Grund für diese Kampfansage liegt in Metas Plänen, eine eigene Twitter-Konkurrenzplattform namens "Threads" zu entwickeln. Musk, der davon erfahren hat, ist alles andere als begeistert: "Ich bin sicher, dass die Welt es nicht erwarten kann, ausschließlich unter Zucks Fuchtel zu stehen und keine anderen Möglichkeiten zu haben", ätzte er gegen den Meta-Chef, dessen Konzern unter anderem Facebook, Instagram und WhatsApp umfasst.

Zuckerberg oder Musk - wer hat bessere Chancen?

Zuckerberg hat zwar kürzlich ein Jiu-Jitsu-Turnier gewonnen, doch Musk hat möglicherweise ein Ass im Ärmel - einen geheimen Kampftrick, der ihm helfen könnte: "Ich beherrsche diesen genialen Move, den ich 'Das Walross' nenne. Dabei lege ich mich einfach auf meinen Gegner und tue nichts", twitterte er.