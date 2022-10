Deal ist durch: Elon Musk hat Twitter gekauft

Wie Multimilliardär Elon Musk via Twitter bekanntgab, hat er den Kurznachrichtendienst nun endlich gekauft.

Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte Musk auf Twitter einen Brief an Werbe-Kunden des sozialen Netzwerks. Er habe sich persönlich melden wollen, um seine Beweggründe für den Kauf zu erläutern. Musk schreibt: „Ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Platz zu haben, an dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen.“

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

Musk stellt bezüglich des Kaufs klar: "Ich habe es nicht getan, weil es einfach werden würde. Ich habe es nicht getan, um mehr Geld zu verdienen. Ich habe es getan, um der Menschheit, die ich liebe, zu helfen." Er wolle bescheiden bleiben, wohlwissend, dass auch ein Scheitern möglich sei.

Der Kauf von Twitter kostet Musk rund 46,5 Milliarden Euro.