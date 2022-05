Musk räumt auf: Twitter wirft zwei Führungskräfte raus

Dies teilt Twitter-CEO Parag Agrawal seinen Mitarbeitern in einer Nachricht mit, die von Reuters eingesehen werden konnte. "Wir müssen uns weiterhin Gedanken über unsere Teams, Einstellungen und Kosten machen", so Agrawal. Die meisten Einstellungen würden derzeit pausieren, alle bestehenden Jobangebote würden zudem überprüft.

Bei den beiden Gefeuerten handelt es sich um Bruce Falck, zuständig für Umsatz im Produktmanagement und den Leiter der Verbraucherabteilung Keyvon Beykpour.

The truth is that this isn’t how and when I imagined leaving Twitter, and this wasn’t my decision. Parag asked me to leave after letting me know that he wants to take the team in a different direction.