© Getty Images

Knalleffekt

Wegen WM: Trump will US-Volkssport (!) umbenennen

05.12.25, 22:14
US-Präsident Donald Trump will Fußball und American Football umbenennen.  

Es habe "wirklich keinen Sinn", dass Fußball im Englischen "soccer" heiße, während die Sportart der National Football League (NFL) in den USA "football" genannt werde, sagte Trump am Freitag in Washington bei der FIFA-Gruppenauslosung für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Er spielte darauf an, dass beim American Football überwiegend die Hände den Ball berühren.

"Wir haben ein kleines Problem mit einer anderen Sache, die Fußball genannt wird - aber wenn man darüber nachdenkt, sollte es nicht wirklich Fußball heißen, da gibt es keine Frage", sagte der US-Präsident zu American Football weiter. "Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden." Einen Vorschlag machte Trump nicht.

Trump hatte bereits im Sommer über eine offizielle Umbenennung der beiden Sportarten in den USA nachgedacht. Er sagte sogar, er könne dazu ein Dekret unterzeichnen. Dies geschah bisher nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

