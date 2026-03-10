Alles zu oe24VIP
Telefonat

Trump: "Putin möchte sehr konstruktiv sein"

10.03.26, 06:40
US-Präsident Donald Trump telefonierte mit Wladimir Putin.

Nach russischen Angaben telefonierte US-Präsident Donald Trump Montagabend mit Kremlchef Wladimir Putin. Russlands Präsident unterbreitete dabei seinem US-Amtskollegen Vorschläge für eine rasche Beilegung des Iran-Kriegs. Dies teilte der russische Außenberater Juri Uschakow mit.

 Außerdem habe sich Trump in dem rund einstündigen Gespräch erneut für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs ausgesprochen. Angesichts des schnellen russischen Vormarsches müsse Kiew Verhandlungen zustimmen, hieß es. Die Ukraine hatte dagegen Anfang März Geländegewinne für sich reklamiert.

Trump bestätigte das Telefonat und erklärt, man habe über die Situation in der Ukraine sowie im Mittleren Osten gesprochen. „Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, er möchte sehr konstruktiv sein“, berichtet Trump. Putin habe seine Hilfe angeboten, woraufhin Trump ihm entgegnet habe, er solle stattdessen für Frieden in der Ukraine sorgen.

