Kroatien und Ungarn führen Preisdeckel für Benzin ein

Iran

Kroatien und Ungarn führen Preisdeckel für Benzin ein

09.03.26, 23:46
Als erste EU-Länder seit Beginn des Krieges

Kroatien und Ungarn deckeln als erste EU-Länder die seit Beginn des Iran-Krieges stark gestiegenen Benzinpreise.

Der kroatische Regierungschef Andrej Plenkovic erklärte am Montag, ab Dienstag werde eine Preisobergrenze von 1,55 Euro pro Liter Diesel gelten, Benzin dürfe nur bis zu 1,50 pro Liter kosten. Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban kündigte einen Preisdeckel an, der ab Mitternacht in der Nacht auf Dienstag gelten solle.

"Wir führen einen geschützten Preis für Benzin und Diesel ein, über den die Einzelhandelspreise nicht hinausgehen dürfen", sagte Orban in einem Video im Onlinedienst Facebook. Der Preisdeckel werde nur für in Ungarn registrierte Fahrzeuge gelten. Orban kündigte auch an, dass die Regierung staatliche Reserven freigeben werde.

Die Öl- und Gaspreise sind infolge des Krieges in die Höhe geschnellt. Der Ölpreis stieg erstmals seit fast vier Jahren wieder auf mehr als 100 Dollar pro Barrel. Auch der Gaspreis stieg weiter. Grund ist die faktische Sperrung der Straße von Hormus und Angriffe auf Raffinerien unter anderem in Katar, Saudi-Arabien und Bahrain.

