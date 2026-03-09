DIESER Touristen-Hotspot könnte bald Eintritt kosten

Die Aussicht auf Hamburgs berühmtestes Wahrzeichen ist bislang gratis – doch das könnte sich bald ändern. Für die beliebte Plaza der Elbphilharmonie wird derzeit über eine Eintrittsgebühr diskutiert.

Die öffentlich zugängliche Plaza der Elbphilharmonie gehört zu den größten Touristenmagneten der Stadt. Von hier aus genießen Besucher einen spektakulären Blick über den Hafen und die Skyline von Hamburg.

Jährlich strömen Millionen Menschen auf die Plattform, viele davon extra für dieses Panorama.

Stadt prüft mögliche Gebühr

Nun wird diskutiert, ob Besucher künftig für den Zugang bezahlen müssen. Der Eintritt zur Plaza ist derzeit gratis. Gäste müssen lediglich ein Ticket buchen, das ohne Kosten erhältlich ist. Dadurch wird gesteuert, wie viele Menschen gleichzeitig auf die Plattform dürfen. Sollte eine Eintrittsgebühr eingeführt werden, wäre das eine große Änderung für den beliebten Aussichtspunkt.

Entscheidung noch offen

Ob und wann tatsächlich Geld verlangt wird, ist noch unklar. Die Verantwortlichen prüfen aktuell verschiedene Möglichkeiten. Fest steht jedoch: Sollte die Gebühr kommen, würde eines der bekanntesten Gratis-Highlights der Stadt plötzlich kostenpflichtig werden.