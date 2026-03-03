UN-Eklat nach Melania-Rede: Iran attackiert USA

Während ihr Mann im Krieg mit dem Iran steht, setzte Melania Trump (55) in New York bei ihrem ersten Auftritt im UN-Sicherheitsrat ein Zeichen für Frieden und den Schutz von Kindern und sorgt dabei für diplomatische Verstimmungen.

Die Ehefrau des amtierenden US-Präsidenten leitete die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums. Im Zentrum stand der weltweite Schutz von Kindern sowie ihr Zugang zu Bildung. In ihrer Rede sprach Melania über die Bedeutung von Wissen und Weisheit als Grundlage für Frieden. "Ich hoffe, dass der Frieden bald euch gehören wird", erklärte sie vor den Mitgliedern des Rates.

Den aktuellen Konflikt mit dem Iran erwähnte sie dabei nicht ausdrücklich.

Iran reagiert mit schweren Vorwürfen

Scharfe Kritik kam unmittelbar vom iranischen UN-Botschafter Amir Saeid Iravani (64). Er bezeichnete die Sitzung als "zutiefst beschämend und heuchlerisch". Iravani warf den USA vor, bei einem Luftangriff auf eine Mädchenschule im Iran verantwortlich zu sein, bei dem laut iranischer Darstellung 165 Schülerinnen getötet worden sind.

Washington weist Vorwürfe zurück

US-Außenminister Marco Rubio wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Die Vereinigten Staaten würden niemals gezielt Schulen angreifen, stellte er klar. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich.

Unterstützung erhielt Melania Trump vom französischen Botschafter Jérome Bonnafont, der ihre Rede ausdrücklich lobte.