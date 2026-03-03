Mullahs drohten mit 11 Atombomben

Noch während der jüngsten Atomverhandlungen mit den USA hat sich der Iran nach Darstellung Washingtons gerühmt, genug hochangereichertes Uran für elf Atombomben zu besitzen.

Dies berichtete der US-Sondergesandte Steven Witkoff dem US-Sender Fox News: "Beide iranischen Unterhändler sagten ganz offen und ohne Scham, dass sie 460 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran kontrollierten und sich bewusst seien, dass damit elf Atombomben hergestellt werden könnten."

Sie waren stolz darauf, dass sie alle möglichen Kontrollmechanismen umgangen hatten, um an einen Punkt zu gelangen, an dem sie elf Atombomben hätten herstellen können." Witkoff hatte zusammen mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, die inzwischen gescheiterten Atomverhandlungen für die US-Seite geführt. Seit Samstag greifen die USA und Israel Ziele im Iran an. Teheran reagiert mit Angriffen auf Israel sowie auf die Golf-Region.

Waffenfähiges Uran binnen weniger Tage möglich

Gleich zu Beginn der Gespräche habe Teheran auf sein "unveräußerliches Recht" zur Anreicherung seines Kernbrennstoffs bestanden, berichtete Witkoff. Er und Kushner hätten entgegnet, der US-Präsident habe das Recht, den Iran daran zu hindern. Witkoff bekräftigte seine Behauptung, dass sich das hochangereicherte Uran des Iran binnen sieben bis zehn Tagen zu waffenfähigem Material hätte weiter anreichern lassen können.

Bereits im Sommer 2025 hatte Israel Ziele im Iran bombardiert. Teheran feuerte daraufhin ballistische Raketen auf Israel. Die USA griffen gut eine Woche später ein und bombardierten im Militäreinsatz "Mitternachtshammer" Anreicherungsanlagen in Natanz und Fordo sowie eine Atomeinrichtung in Isfahan. Trump sprach damals von einer völligen Zerstörung der Anlagen.

Teheran lehnte US-Angebot ab

Witkoff beschrieb in dem Fox-News-Interview die jüngsten, erfolglosen Bemühungen um ein Abkommen: Trump habe ihn und Kushner zu den Gesprächen mit den Iranern geschickt, "um festzustellen, ob sie ernsthaft an einem Abkommen interessiert waren". Die USA hätten Teheran eine zehnjährige, vollständige Aussetzung der Urananreicherung vorgeschlagen. "Sie lehnten ab. Das zeigte uns in diesem Moment, dass sie nicht die Absicht hatten, etwas anderes zu tun als die Anreicherung fortzusetzen, mit dem Ziel einer Bewaffnung."

Details zu dem US-Angebot nannte Witkoff nicht. "Wir sind dort hineingegangen und haben versucht, mit ihnen ein faires Abkommen zu schließen". Doch spätestens am Ende des zweiten Treffens sei klar gewesen, dass das unmöglich sei.

Russland sieht keine Beweise für iranische Atombombe

Russland stellte die Rechtfertigung der USA und Israels für die Angriffe auf den Iran infrage. Es gebe keine Beweise für die Entwicklung einer iranischen Atombombe, erklärte Außenminister Sergej Lawrow. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begründen die Angriffe unter anderem damit, die Islamische Republik dürfe niemals in den Besitz einer Atombombe kommen. Die Regierung in Teheran bestreitet, eine Atombombe entwickeln zu wollen, hat allerdings auch internationale Kontrollen seiner Atomanlagen eingeschränkt oder abgelehnt.