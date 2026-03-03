Kehrtwende: Paris, Berlin & London „Militär-Allianz“ gegen Iran

Warum Macron und Starmer einlenkten und Golfstaaten gegen Iran unterstützen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteile zunächst die Militär-Intervention der USA und Israels gegen den Iran aus „völkerrechtlichen Gründen“. Großbritanniens sozialdemokratischer Premier Keir Starmer – das Königreich galt bislang immer als engster Verbündeter der USA in Krisenfällen – untersagte zunächst den USA ihre Militärbasen für Angriffe zu nutzen.

Merz unterstützte Trump als Erste

Am Sonntag – Deutschlands CDU-Kanzer Friedrich Merz distanzierte sich von der völkerrechtlichen Kritik“ und sagte den USA Unterstützung (defensiver Natur) zu. Prompt folgte die Kehrtwende von Macron und Starmer, die nun gemeinsam mit Deutschland eine Allianz bilden, und die iranischen Angriffe auf etwa die Golfstaaten verurteilten. Und: Sie erklären, dass sie bereit seien „die Golfstaaten und Jordanien zu verteidigen“.

Trumps scharfe Kritik an UK-Premier

Hintergrund: Sowohl in Frankreich als auch in UK sind etwa angegriffene Staaten wie Saudi Arabien, Katar oder Emirate starke Investoren. Zudem leben sehr viele Sunniten in Paris oder London. Und Trump hatte vor allem Starmer scharf kritisiert.