Der Angriff auf das Hauptquartier Khameneis- die Fotos stammen von der israelischen Armee.

Massive Explosion

Starb HIER Iran-Tyrann Khamenei?

01.03.26, 14:33
In Video der Israeli-Streitkräfte zeigt eine massive Explosion in Teheran. Starb hier Ayatollah Ali Khamenei?

Die israelischen Streitkräfte veröffentlichten ein Video auf dem zu sehen ist, wie Dutzende israelische Bomben das "Hauptquartier des iranischen Terrorregimes" durch einen verheerenden Luftangriff in Teheran dem Erdboden gleichmachten.

Ayatollah Ali Khamenei wurde gestern durch israelische Luftangriffe getötet. Es ist noch nicht bekannt, ob dies das Bombardement war, das den Obersten Führer des Irans ausschaltete.

Das Video zeigt mehrere Explosionen in zwei Gebäuden in der iranischen Hauptstadt Teheran.

