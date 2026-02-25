Mutmaßliche Betrüger bei Polizistentrick festgenommen

Zwei mutmaßliche Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben hatten, sind vergangene Woche in Innsbruck auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden.

Ein 25-Jähriger und eine 24-Jährige hatten einen 65-Jährigen angerufen und gemeint, dass in der Nachbarschaft ein Überfall stattgefunden habe, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Beim Verdächtigen sei eine Liste mit weiteren potenziellen Opfern entdeckt worden. Sie wollten daher Geld und Wertsachen abholen.

Der 65-Jährige rief jedoch die Polizei. Als die beiden Tatverdächtigen die Wohnung betraten um eine angebliche Münzsammlung abzuholen, wurden sie von Beamten des Stadtpolizeikommandos festgenommen, berichtete die Exekutive am Mittwoch. Die Türkin zeigte sich gegenüber dem Landeskriminalamt voll geständig, wodurch ihr weitere Taten vom Sommer des Vorjahres angelastet wurden. Ihr Begleiter stritt jedoch alles ab und seine Komplizin entlastete ihn zudem. Ein Richter verhängte schließlich über die Frau die Untersuchungshaft. Der 25-Jährige wurde dagegen aus der Haft entlassen und wird angezeigt.