Wieder Keplerplatz: Junge Frau (22) stach auf Bekannten ein

Die Tatverdächtige wurde festgenommen.

Wien. Zeugen der brutalen Messerattacke alarmierten am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr den Notruf. Sie hatten mitbekommen, dass eine junge Frau am berüchtigten Keplerplatz in Favoriten einen 26-jährigen gebürtigen Türken mit einem Messer attackierte und danach die Flucht ergriff.

Beamte fanden das Opfer mit einer Stichverletzung im Brustbereich vor. Der 26-Jährige, der wie sich später herausstellte, ein guter Bekannter der Messer-Stecherin, wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

© LPD Wien

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, wurde noch vor Ort sichergestellt. Im Zuge der eingeleiteten Sofortfahndungsmaßnahmen gelang es Beamten die Tatverdächtige unweit des Tatortes zu stellen und vorläufig festzunehmen. Die 22-jährige Österreicherin zeigte sich geständig, ihren Bekannten angegriffen zu haben. Der Attacke sei ein Streit vorausgegangen, in dessen Verlauf der Mann ihr mit dem Fuß gegen den Kopf getreten habe. Ein bei der Festgenommenen durchgeführter Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von 1,74 Promille.

Die 22-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Sie befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.