Winterspiele
slowakei eishockey
Wollte zum Eishockey

Gesuchter nach 16 Jahren Fahndung bei Olympia festgenommen

13.02.26, 08:18
Ein 44-jähriger Slowake wollte eigentlich bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina seine Eishockey-Nationalmannschaft unterstützen. Doch statt im Stadion sitzt er nun hinter schwedischen Gardinen.

Bei den Olympischen Winterspielen wurde ein 44-jähriger Slowake nach 16 Jahren festgenommen. Das teilte die italienische Polizei am Donnerstag mit, so "Daily Mail".

Seit 16 Jahren lag gegen den Slowaken ein Haftbefehl der italienischen Polizei vor. Seine Flucht endete am Mittwochabend, als die Carabinieri ihn verhaftet haben.

Begang mehrere Ladendiebstähle

Die Polizei ist ihm auf die Schliche gekommen, nachdem der 44-Jährige in einer Pension am Stadtrand von Mailand eingecheckt hatte. Statt seine Zeit nun beim Domo oder in der Eishockey-Arena zu verbringen, sitzt der Mann nun im Gefängnis San Vittore im Stadtzentrum.

Der anonyme Slowake plante, das Auftaktspiel der Slowakei gegen Finnland zu besuchen. Laut der Polizei muss der Mann noch elf Monate und sieben Tage Haft absitzen. Im Jahr 2010 hat er mehrere Ladendiebstähle begangen.

Für die slowakische Eishockey-Mannschaft ist der Abend grandios verlaufen. Sie konnten in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Finnland einen 4:1-Kantersieg feiern. Am Samstag geht es für die Slowakei gegen Italien weiter.

