Konrad Laimer
© Getty

Transfer-Hammer

Bayern-Alarm um Konrad Laimer: Top-Klub jagt ÖFB-Star

13.02.26, 06:17
Teilen

Real Madrid soll reges Interesse am Österreicher zeigen. 

Eigentlich galt die Vertragsverlängerung von Konrad Laimer beim FC Bayern nur als Formsache, zuletzt gerieten die Gespräche mit dem österreichischen Leistungsträger aber ins Stocken.

Der 28-Jährige hat sich vom Mittelfeld-Allrounder zum unverzichtbaren Rechtsverteidiger entwickelt. Mit geschätzten acht Millionen Euro Jahresgehalt liegt Laimer jedoch deutlich hinter den Top-Verdienern des Kaders. Nur verständlich, dass im neuen Vertrag auch das Gehalt angepasst werden.

Konrad Laimer
© GEPA

Wechsel zu Real?

Während die Vertragsgespräche in München derzeit sogar auf Eis liegen sollen, sorgt nun ein Medienbericht aus Spanien für neue Aufregung. Wie das Portal fichajes.net berichtet, hat nämlich niemand Geringerer als Real Madrid den ÖFB-Star auf dem Zettel. Bei den Königlichen wird Dani Carvajal den Verein im Sommer verlassen, man ist deshalb auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Dabei soll Laimer einer der Wunschkandidaten sein.

Laimers Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2027. Der deutsche Meister wird den Stammspieler aber wohl nicht ohne Weiteres ziehen lassen und dem Österreicher wohl bei den Vertragsverhandlungen entgegenkommen.

