Arsenal bleibt nach Gala gegen Leeds Leader

Tabellenführer Arsenal ist in der englischen Fußball-Premier-League eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Nach zuletzt drei sieglosen Ligaspielen in Folge setzten sich die Londoner am Samstag bei Leeds United mit 4:0 (2:0) durch und vergrößerten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City vorübergehend wieder auf sieben Punkte. Die "Citizens" sind erst am Sonntag (17.30 Uhr MEZ) bei Arsenals Lokalrivalen Tottenham im Einsatz.

Ein Kopfball von Martin Zubimendi, ein Eigentor von Gastgeber-Keeper Karl Darlow nach einem Corner von Noni Madueke (38.) sowie Treffer von Viktor Gyökeres (69.) und Gabriel Jesus (86.) sorgten in Leeds für klare Verhältnisse. Die Ligaphase der Champions League hatte Arsenal zuletzt mit acht Siegen aus acht Spielen makellos und auf Platz eins beendet.