Dschungel
© RTL

Show

Gekreische, Prüfungsabbruch: Ist Ariel die nervigste Dschungel-Kandidatin, die es je gab?

26.01.26, 08:49
Teilen

Diese Kandidatin ist definitiv bereits aufgefallen!

Tag drei im Dschungel und die Wogen gehen hoch! Der Hunger wird mehr und das Verständnis lässt nach: In der Prüfung "Wo Kabel?-Test" sollte Ariel, am  Oberkörper  fixiert, in sechs mit Schlamm, Dreck und Tieren gefüllte, sogenannte "Höllenlöcher" greifen und Kabel korrekt verbinden, um Sterne für das Camp zu erspielen. 

Dschungel
© RTL

Wieder hungern

Sie kreischte, jammerte und brach schließlich ab mit den Worten: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Das bedeutete wieder keine Sterne und Hunger im Camp. Das nervte manch einen ihrer Mitcamper sehr. So sagt etwa Hubert Fella: "Boah, schon wieder Reis mit Bohnen. Da hätte sie mal ihre zwei Arschbäckchen zusammenkneifen können."

Fieseste Kommentare

Doch nicht nur im Camp sorgt Reality-Star Ariel für Wirbel. Auch außerhalb wird heftig über sie diskutiert in diversen Kommentarspalten ist dann zu lesen: 

  • Wozu geht man überhaupt in den Dschungel
  • Dschungelcamp 2026: Kandidaten verhungern.
  • Welche Leuten rufen eigentlich weiter für Ariel an? Habt ihr alle keine Lust mal eine Prüfung zu sehen? Was ist der Sinn daran?
  • Hatte Ariel nicht gesagt, sie war bei den Pfadfindern? Wie hat sie das denn bitte hinbekommen?
  • Die ist sowas von fehl am Platz dort. Ich hoffe, sie fliegt als erste.
  • Sehr von sich eingenommen...aber dann nur kreischen
  • Sogar die Rede von Dr. Bob war länger  

Auch die waren voll nervig!

Wird Ariel bald die Königin der nervigsten Dschungelkandidatinnen? Oder gebührt ihr dieser Titel nicht, wenn wir an all Leute denken, die auch für Wirbel gesorgt haben. Z.B. Jay Khan, der Wendler oder Gisele Oppermann?

