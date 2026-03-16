"Zurück in die Zukunft": Star-Schauspieler ist verstorben

„Zurück in die Zukunft“- und TV-Sitcom-Star Matt Clark ist gestorben.

Er war ein Star aus „Zurück in die Zukunft III“, jetzt ist er nach Komplikationen infolge einer Rückenoperation gestorben.

„Zurück in die Zukunft“

Matt Clark, bekannt für seine Rollen im Film „Zurück in die Zukunft“ mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd sowie in der Sitcom „Grace Under Fire“, starb am Sonntagmorgen in seinem Haus in Austin, Texas.

An der Seite von Clint Eastwood

Seine Tochter, die Produzentin Amiee Clark, erzählte dem „Hollywood Reporter“, dass er sich vor einigen Monaten den Rücken gebrochen habe. Matt wirkte in einigen der größten Western der Filmgeschichte mit und spielte an der Seite von Clint Eastwood und Robert Redford.