Lkw-Transit über den Brenner dreimal so hoch wie über Schweiz

VCÖ: "Die Route über Tirol ist günstiger, Umwegtransit ist die Folge."

Tirol. Über den Brenner fuhren 2024 fast dreimal so viele Lkw wie über alle vier Schweizer Alpenübergänge zusammen. 858.000 Lkw überquerten die 4 Schweizer Alpenstrecken (Gotthard, San Bernardino, Simplon, Gr. St. Bernhard), am Brenner waren es 2,37 Mio., rechnet der VCÖ vor. Vor zehn Jahren überquerten erst doppelt so viele Lkw den Brenner wie alle vier Schweizer Alpenübergänge zusammen, erinnert VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky in einer Aussendung.

Eine Analyse auf Basis von Daten des Schweizer Bundesamts für Verkehr zeige, dass der alpenquerende Lkw-Verkehr über die Schweiz in den vergangenen zehn Jahren um 82.000 Lkw zurückging, während es über den Brenner einen Anstieg um 512.000 Lkw gab. Vergleicht man allerdings mit 2023 oder auch mit dem Vor-Coronajahr 2019, so zeigt sich am Brenner einen Rückgang, über die Schweiz hingegen einen Anstieg.

Der Club erinnert daran, dass in der Schweiz Diesel höher besteuert wird als Benzin und Lkw eine höhere Maut bezahlen. "Die Route über Tirol ist günstiger, Umwegtransit ist die Folge", so der VCÖ.