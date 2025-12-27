Alles zu oe24VIP
Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette ausgebrochen
Hubschrauber-Einsatz

Rauch über Innsbruck: Waldbrand ausgebrochen

27.12.25, 14:25
Mehrere Feuerwehren und ein Hubschrauber sind im Einsatz.

Innsbruck. Ein Waldbrand ist am frühen Samstagnachmittag auf der Nordkette hoch über Innsbruck ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren der Landeshauptstadt standen im Einsatz, zwei Polizeihubschrauber löschten aus der Luft, hieß es von der Polizei zur APA. Betroffen war offenbar ein bewaldeter Berghang südwestlich der Seegrube auf rund 1.500 Metern Höhe.

Eine Rauchwolke war im Stadtgebiet weitum sichtbar. Die Ursache für den Brand war vorerst unklar.

