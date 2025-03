Akademiker-Ballbesucher attackiert: 7 Festnahmen

Insgesamt konnten sieben Tatverdächtige mittlerweile gefasst werden.

In der Nacht auf Sonntag, den 26. Jänner, wurde ein 60-jähriger Besucher des Grazer Akademikerballs brutal attackiert. Der Mann verließ gerade mit seiner Frau die Veranstaltung. Im Bereich des Andreas-Hofer-Platzes wurde der Ball-Besucher plötzlich von hinten von Unbekannten mit Schlägen und Tritten attackiert. Das Opfer aus dem Bezirk Liezen stürzte und wurde am Oberkörper verletzt. Die Angreifer flüchteten. Dabei nahmen sie noch die Mütze des Opfers als Trophäe mit.

Nun hat die steirische Staatsschutzabteilung sieben Tatverdächtige ausgeforscht und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen, die unter Federführung des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) durchgeführt wurden, führten zu Festnahmen und Hausdurchsuchungen.

Bereits Anfang März konnten zwei Verdächtige – eine 23-Jährige und ein 25-jähriger Mann – in Graz festgenommen werden. Die Frau legte mittlerweile ein umfassendes Geständnis ab, beide befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Doch das war erst der Anfang: Am vergangenen Freitag, dem 14. März, folgten drei weitere Festnahmen. Ein Deutscher (29), ein Österreicher (24) und eine Österreicherin (25) wurden mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und Schneller Reaktionskräfte in Graz gefasst.

Zwei weitere Verdächtige (25, 27), gegen die ein europäischer Haftbefehl ausgestellt wurde, stellten sich schließlich freiwillig bei der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof. Der Fahndungsdruck war einfach zu groß.

Bei Hausdurchsuchungen wurden Handys, Kleidung und andere Beweismittel sichergestellt. Allerdings fehlt noch immer die vom Opfer geraubte Studentenkappe. Die Ermittlungen zum schweren Raub laufen auf Hochtouren.