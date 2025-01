Planetenparade im Januar 2025: Seltenes Himmelsschauspiel mit 6 Planeten

Diesen Monat gibt’s am Himmel etwas ganz Besonderes zu sehen! Eine Planetenparade mit gleich sechs Planeten erwartet uns. Das ist ein Ereignis, das nicht alle Tage vorkommt. Wann es zu sehen ist, warum es so besonders ist und wie Sie es am besten genießen können – das lesen Sie hier:

Eine Planetenparade bedeutet, dass mehrere Planeten zur gleichen Zeit am Himmel stehen – in diesem Fall sechs Stück. Das ist zwar nicht so selten wie ein Sechser im Lotto, aber auch nicht gerade alltäglich. Es passiert nur alle paar Jahrzehnte, dass so viele Planeten gleichzeitig sichtbar sind. In dieser Formation – von Venus über Jupiter bis hin zu den fernen Eisriesen Uranus und Neptun – ist es sogar ein Ereignis, das Astronomie-Fans zum Schwärmen bringt.

Himmelsspektakel im Januar 2025 zu sehen: Die Planetenparade

Die Parade dauert zwar mehrere Tage, aber der Höhepunkt ist Mitte Januar, genauer gesagt um den 21. Januar. Also: Sternenkarten raus, warme Jacke an und raus ins Freie! Die Hauptakteure der Show sind Venus, Mars, Jupiter und Saturn – alle mit bloßem Auge sichtbar. SO erkennen Sie die Planeten:

Venus glitzert im Südwesten, ein echter Hingucker!

Mars, der feurige Rote Planet, schwebt im Osten und erreicht am 16. Januar sogar seine Opposition. Das heißt: Er strahlt besonders hell.

Jupiter thront majestätisch am Himmel und ist kaum zu übersehen.

Saturn, der Ringträger, steht dicht bei Venus und scheint fast Händchen zu halten – eine sogenannte Konjunktion.

Mit einem Teleskop können Sie sogar die fernen Planeten Uranus und Neptun entdecken. Ein bisschen extra Mühe, aber hey – wann hat man schon die Chance auf eine sechsfach-galaktische Vorstellung?

Wann und wie beobachten?

Die beste Zeit für das Spektakel ist der wolkenlose Abendhimmel um 19 Uhr, vor allem zwischen dem 17. und 21. Januar. Ideal ist ein Ort ohne viel künstliches Licht – vielleicht ein Hügel oder ein freies Feld. Und wenn Sie ein Fernglas oder Teleskop besitzen, stauben Sie es ab, denn das macht die Parade noch beeindruckender.

Kleiner Tipp für Stern-Anfänger: Planeten funkeln nicht, im Gegensatz zu Sternen. Wenn etwas ruhig und hell leuchtet, haben Sie höchstwahrscheinlich einen Planeten vor sich. Falls Sie unsicher sind, hilft eine Sternen-App weiter.

Also, schnappen Sie sich Thermoskanne und Freunde, machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie dieses kosmische Spektakel. Denn wer weiß, wann sich die Planeten das nächste Mal so schön aufreihen?