Astrologische Dream-Teams: Österreichs Astrologie-Instanz Nummer 1 Gerda Rogers verrät, welche Sternzeichen 2025 besonders gut harmonieren.

"Die astrologische Regentin des neuen Jahres ist Venus – das Symbol für Liebe und Harmonie. Ihre Botschaft: Zurück zur Beziehungsfähigkeit, geprägt von gegenseitigem Respekt und einem achtsamen Miteinander", erklärt Sternen-Lady Gerda Rogers und weiter: "Besonders in der Liebe dürfen wir von ihrer Energie profitieren." Doch was bedeutet das konkret für Ihr Sternzeichen? Und wie können die Sterne Ihnen helfen, erfüllte Beziehungen zu führen? Antworten finden Sie in unserem Liebeshoroskop.

Doch vielleicht fragen Sie sich auch, warum es mit manchen Menschen einfach nicht klappt – trotz aller Bemühungen. Die Astrologie kann hier spannende Antworten liefern: Sie bietet nicht nur Einblicke in Ihre eigene Persönlichkeit, sondern auch wertvolle Hinweise zu Ihrer Dynamik mit anderen. Ein Blick in den Kosmos kann überraschende Klarheit für 2025 bringen!

Gerda Rogers verrät: Diese Sternzeichen-Paare passen 2025 perfekt zusammen

Widder (21. März – 20. April)

Ein Jahr der Vorentscheidungen. Gefühle und Beziehungsfähigkeit kommen im Sommer auf den Prüfstand Saturns. Wie soll es weitergehen?

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Widder passen:

Widder

Löwe

Schütze

Wassermann

Stier (21. April – 20. Mai)

Immer wieder gibt die Romantik den Ton an. Zeigen Sie also mehr Gefühl! Kleine Krisen zwischendurch lassen sich mit Geduld meistern.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Stier passen:

Stier

Krebs

Jungfrau

Steinbock

Wassermann

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Ihre Gefühle und Ihre Beziehungsfähigkeit stehen immer noch auf dem Prüfstand Saturns. Zeit, mehr Nähe zuzulassen oder loszulassen.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Zwilling passen:

Zwillinge

Löwe

Waage

Wassermann

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Jupiter hilft Ihrem Liebesglück auf die Sprünge. Klammern sollten Sie aber nicht und sich auch nicht zu Leichtsinn verführen lassen.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Krebs passen:

Stier

Skorpion

Fische

Löwe (23. Juli – 23. August)

Jupiter zeigt: Zunächst darf noch ausgiebig geflirtet werden. Letztlich werden aber Zusammenhalt und Familiensinn großgeschrieben.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Löwen passen:

Widder

Zwillinge

Löwe

Schütze

Jungfrau (24. August – 23. September)

Bis April und zum Jahresende verschärft sich die saturnische Prüfung Ihres Liebeslebens. Der Sommer lässt Sie aber wieder aufatmen.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zur Jungfrau passen:

Stier

Jungfrau

Steinbock

Waage (24. September – 23. Oktober)

Nutzen Sie die Chance für notwendige Kurskorrekturen und bereiten Sie sich auf Lernaufgaben vor, die sich heuer schon ankündigen.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zur Waage passen:

Zwillinge

Wassermann

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Freuen Sie sich auf ein schönes Liebesjahr! Saturn sorgt für soliden Zusammenhalt und auch Jupiter hilft Ihrem Glück auf die Sprünge.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Skorpion passen:

Krebs

Skorpion

Fische

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Bis Mai und ab September steht Ihre Beziehungsfähigkeit noch auf dem Prüfstand Saturns. Haben Sie Ihre Hausaufgaben schon gemacht?

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zur Schütze passen:

Widder

Löwe

Schütze

Wassermann

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Ein etwas mühsamer Start ins neue Jahr und eine Bewährungsprobe im August. Ruhe zu bewahren und sich zu gedulden wird sich lohnen.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Steinbock passen:

Stier

Jungfrau

Wassermann

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

An Gelegenheiten wird es bestimmt nicht mangeln. Sie sollten sich aber entscheiden, ob Sie mehr Nähe zulassen oder frei sein wollen.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Wassermann passen:

Widder

Zwillinge

Waage

Schütze

Steinbock

Wassermann

Fische (20. Februar – 20. März)

Sie stehen immer noch auf dem Prüfstand Saturns, von einer kurzen Zäsur im Sommer abgesehen. Da sind Geduld und Vernunft gefragt.

© oe24 ×

Sternzeichen die besonders gut zum Fisch passen:

Stier

Krebs

Skorpion

Fische

Nutzen Sie die astrologischen Einblicke von Gerda Rogers, um Ihr Liebesleben 2025 bewusst zu gestalten und neue Chancen in der Liebe zu ergreifen. Und: Sollte Ihr Horoskop einmal keine idealen Liebesaussichten versprechen, denken Sie daran: Wahre Liebe lässt sich nicht immer in Sternen deuten – oft schreibt sie ihre ganz eigenen Regeln.