Neumond am 30. Dezember: Fünf Sternzeichen erwartet ein Neuanfang

Am 30. Dezember um ca. 23:27 Uhr erleuchtet der Black Moon im Zeichen des Steinbocks den Nachthimmel. Mit jedem Neumond lassen sich besonders gut Neuanfänge wagen und weitere Ziele planen. Wir verraten, welche Sternzeichen besonders gute Chancen auf einen Neustart haben.

Am Montag, dem 30. Dezember, ereignet sich bereits der zweite Neumond des Monats. Der erste Neumond fand bereits am 1. Dezember im Sternzeichen Schütze statt. Doch anders als ein gewöhnlicher Neumond bringt dieser zweite Neumond eine besonders intensive Energie mit sich.

Black Moon am 30. Dezember

Etwa alle 29 Monate kommt es zu zwei Neumonden innerhalb eines Monats. Dieses seltene Ereignis ist als Schwarzmond bekannt und wird im Englischen auch als Black Moon bezeichnet.

Mit dem Neumond im Steinbock erwartet uns der ideale Zeitpunkt, um neue Anfänge zu wagen. Dieser Neumond bietet die Gelegenheit, das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen und Vorsätze für 2025 zu planen. Die Energie des Black Moon ermöglicht es uns, klar zu erkennen, was wir wirklich vom Leben wollen. Fünf Sternzeichen können besonders von der Kraft des zweiten Neumonds im Dezember profitieren.

Fünf Sternzeichen erwartet ein Neuanfang

Wassermann

Für Wassermänner bedeutet der Black Moon einen klaren Aha-Moment. Während sie sonst gerne in alle Richtungen denken und neue Ideen ausarbeiten, sehen sie jetzt eindeutig, was sie wirklich erreichen möchten. Die Steinbock-Energie zeigt ihnen, dass es nicht darum geht, in allen Bereichen innovativ zu sein, sondern ihre kreative Energie gezielt für echte, bedeutungsvolle Veränderungen einzusetzen. Jetzt können sie konkrete Schritte planen, um ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Fische

Der Black Moon bringt Fischen einen Moment der Klarheit. Statt sich in Tagträumen oder zahlreichen Möglichkeiten zu verlieren, erfahren sie plötzlich eine unerwartete Erkenntnis. Die Steinbock-Energie hilft ihnen, den wahren Weg zu erkennen. Diese neue Klarheit ermöglicht es ihnen, Entscheidungen zu treffen, die sie bisher vermieden haben, und ihren Kurs endlich selbstbestimmt zu gestalten.

Krebs

Für Krebse bedeutet der Black Moon eine tiefgreifende Einsicht: Sie erkennen, dass ihr größtes Bedürfnis darin besteht, ein Leben zu führen, das im Einklang mit ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen steht. Die Steinbock-Energie unterstützt sie dabei, realistische Grenzen zu setzen und sich selbst mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es wird Zeit, sich selbst in den Vordergrund zu stellen!

Zwillinge

Zwillinge erleben durch den Black Moon eine überraschende Fokussierung ihrer Energie. Ihre Vielzahl an Interessen, die sie oft überfordern, fügt sich plötzlich in eine klare Richtung. Die Steinbock-Energie hilft ihnen, zu erkennen, welches Talent sie wirklich weiterentwickeln möchten. Sie finden die Konzentration, sich auf wenige, aber bedeutsame Ziele zu fokussieren.

Jungfrau

Für Jungfrauen bringt der Black Moon eine befreiende Erkenntnis. Ihr Perfektionismus, der sie oft blockiert, verwandelt sich in konstruktiven Ehrgeiz. Durch die Steinbock-Energie erkennen sie, dass sie am meisten Erfüllung finden, wenn sie anderen mit ihrer Expertise weiterhelfen, ohne sich in den Details zu verlieren.