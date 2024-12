Ihr wöchentlicher Mondkalender: 23.12. - 29.12.

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Mondkalender: 23.12. - 29.12.

Montag - 23. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Waage

Fette Speisen legen sich an Waage vor allem an den Hüften an. Viel zu Fuß unterwegs sein ist für den Körper sehr gut. Nehmen Sie zudem die Treppen!

Dienstag - 24. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Waage

In Zeiten der Krise halten sich zu viele Menschen an die Schreier, die Lautesten. Besinnen wir uns stattdessen auf das Wesentliche: die Liebe.

Mittwoch - 25. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Waage

Der echte Frieden kommt durch Einsicht und Verzeihung. Die perfekte Zeit dazu ist jetzt! Und: Am Nachmittag viel Tee und Wasser trinken!

Donnerstag - 26. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Skorpion

Vermeiden Sie, auf kalten Sitzflächen zu verweilen. Kamillentee kann zwar so manche Blasenentzündung verhindern, aber eben nicht immer.

Freitag - 27. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Skorpion

Mani- und Pediküre an Freitagen machen stärkere Nägel. Ein guter Tag für Reinigungsarbeiten – übrigens auch für Körperreinigung!

Samstag - 28. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Schütze

Nun, nach der Weihnachtszeit wäre es sinnvoll, erstmal auf Süßigkeiten zu verzichten. Schütze-Tage sind ideal geeignet, um einen Obsttag einzulegen!

Sonntag - 29. Dezember, 2024

Mond nimmt ab

Schütze

Trennen Sie mal Kern- und Steinobst – besser verträglich! Verzichten Sie zudem auf tierisches Eiweiß. Vor allem von Käse ist jetzt absolut abzuraten!