Flugzeug stürzt neben Highway ab - Fünf Tote

Videos zeigen die dramatischen Szenen im US-Bundesstaat Tennessee

In den USA sind fünf Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das kleine Privatflugzeug war am Montagabend bei einem Highway in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee abgestürzt, wie die Polizei mitteilte. Alle fünf Menschen an Bord seien tot. Ein von der Polizei im Onlinedienst X veröffentlichtes Foto zeigte das Wrack der einmotorigen Maschine. Auch die Feuerwehr war nach eigenen Angaben im Einsatz, um einen "großes Feuer" an der Unglücksstelle zu löschen.

Polizeisprecher Don Aaron sagte US-Medien, das Flugzeug habe vor dem Absturz einen Triebwerks- und Stromausfall gemeldet. Dem Piloten wurde demnach eine Notlandung auf dem John C. Tune Airport in Nashville gestattet, die Maschine stürzte dann aber wenige Kilometer von dem Flughafen entfernt ab. Die Flugaufsichtsbehörde FAA und die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB leiteten den Angaben zufolge Untersuchungen zu dem Unglück ein.