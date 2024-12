Geld, Karriere & Erfolg: Gerda Rogers verrät, was Ihr Sternzeichen 2025 erwartet

Was halten die Sterne für Ihre Karriere und Finanzen im neuen Jahr bereit? Star-Astrologin Gerda Rogers verrät, welche Sternzeichen 2025 beruflich durchstarten, kluge finanzielle Entscheidungen treffen und ihre Träume verwirklichen können.

Widder (21. März – 20. April)

Zuerst steht Bereinigung an, danach warten neue Erfolge auf Sie. Nehmen Sie aber nur in Angriff, was sich nachhaltig absichern lässt!

Jänner: Nehmen Sie sich Zeit, um in Ruhe und realistisch zu planen und alles allzu Komplizierte erst mal wegzulassen. Der richtige Monat, um erst mal Ordnung zu schaffen.

Februar: Merkur belebt Ihren Ideenreichtum, Ihr Denkvermögen und Ihre Argumentation. Seien Sie aber noch auf Widerstände gefasst und beschränken Sie sich aufs Notwendige!

März: Konkrete neue Ziele zeichnen sich schon klar ab. Intellektuell sind Sie gut gerüstet – etwa für Prüfungen. Treffen Sie aber ab dem 15.3. keine großen Entscheidungen!

April: Bis 7.4. rät der rückläufige Merkur noch zu erhöhter Vorsicht. Ab dem 19.4. können Sie die Realisierung wichtiger Vorhaben endlich entschlossen in Angriff nehmen.

Mai: Mars verleiht Ihnen enormen Rückenwind. Bis 10.5. kommen Sie mit Ihren Ambitionen entsprechend zügig voran. Ab dem 11.5. gilt Vorrang für Sicherheit und Kontinuität.

Juni: Wo können Sie Einsparungen vornehmen? Neue Vorhaben ziehen sich wahrscheinlich noch hin. Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein, lieber einen Schritt zurück!

Juli: Bis 18.7. sind Sie mit Ihren Ideen und Argumenten kaum zu biegen. Legen Sie danach aber noch eine Nachdenkpause ein, um notwendige Korrekturen nicht zu übersehen.

August: Ab dem 11.8. beginnt eine gute Phase, um Entscheidungen und Vereinbarungen zu treffen. Nur nicht zu kämpferisch unter der Mars-Opposition. Seien Sie kompromissbereit!

September: Seien Sie noch bis 22.9. auf Widerstände gefasst. Machen Sie lieber Urlaub, statt sich auf Konfrontationen einzulassen. Wer pragmatisch denkt, ist erfolgreicher.

Oktober: Ein guter Monat für grundlegende Veränderungen, neue Konzepte und Neustarts. Es sollte nur alles sehr gründlich durchdacht und auch nachhaltig abgesichert sein.

November: Der Schütze Mars beflügelt Sie und Ihre Aufbruchsstimmung, Merkur versorgt Sie mit neuen Ideen. Zwischen dem 10.11. und 29.11. aber nichts unterschreiben!

Dezember: Bis 15.12. haben Sie freie Bahn und auch die richtigen Verbündeten, um Ihre Vorhaben - auch finanziell - erfolgreich durchzuziehen. Danach aber nur noch absichern!

Stier (21. April – 20. Mai)

Schwierige Phasen wechseln sich mit sehr erfolgversprechenden ab. Wer auf Nummer sicher geht, bekommt am Ende alles bestens hin.

Jänner: Bis 28.1. ist Merkur Ihren Ideen und Ihrem Verhandlungsgeschick sehr gewogen. Gehen Sie trotzdem lieber langsam und äußerst sorgfältig vor! Kontrolle ist wichtig.

Februar: Seien Sie auf Widerspruch und unerwartete Veränderungen gefasst und reagieren Sie flexibel. Ab dem 15.2. geht es umso besser voran. Wichtige Durchbrüche inklusive.

März: Etwas unruhiges Klima. Man gibt sich kämpferisch, speziell in finanziellen Fragen. Warten Sie mit Vereinbarungen, Verträgen und Entscheidungen ab 15.3. noch zu!

April: Bis 7.4. ist noch Vorsicht geboten. Umso mehr lässt sich in der zweiten April-Woche bewegen. Ab dem 19.4. könnte es sehr stressig werden. Vermeiden Sie Konfrontationen!

Mai: Sie stehen inmitten großer Herausforderungen und damit auch enorm unter Druck. Auf stur zu schalten wäre aber kontraproduktiv. Arrangieren Sie sich daher vernünftig!

Juni: Ein sehr guter Monat für Bewerbungen und finanzielle Verbesserungen. Sie kommen sehr gut an. Unter dem Jungfrau-Mars ab dem 18.6. stehen Ihnen alle Wege offen.

Juli: Jetzt könnte es wieder etwas mühsam werden. Unter dem Merkur-Quadrat lassen sich kaum vernünftige Lösungen finden. Nehmen Sie sich Urlaub für eine Nachdenkpause!

August: Es ist immer noch schwierig, mit vernünftigen Lösungen voranzukommen. Stimmen Sie sich geduldig mit anderen ab, bis sich halbwegs brauchbare Kompromisse finden.

September: Jetzt greifen Ihre Ideen und Vorschläge wieder. Auch für Lernaufgaben und Prüfungen sind Sie bestens gerüstet. Ab dem 20.9. stellen sich auch finanzielle Erfolge ein.

Oktober: Seien Sie unter der Mars-Opposition auf neue Herausforderungen gefasst. Da lassen sich Ihre Vorstellungen kaum realisieren. Überdenken Sie Ihre Pläne lieber nochmals!

November: Es herrscht Aufbruchstimmung. Lassen Sie sich aber vom 10.11. bis 29.11. nicht zu wirtschaftlichen Risiken verleiten! Unterschreiben Sie in dieser Phase auch nichts!

Dezember: Ab dem 12.12. ist alles wieder im grünen Bereich. Ab dem 16.12. hilft Ihnen Mars, alle Ihre Ziele zu erreichen. Das wird sich auch finanziell positiv auswirken.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Bis Mai und ab September ist der prüfende Saturn immer noch Ihr Wegbegleiter. Bleiben Sie also mit Ihren Plänen noch auf dem Teppich!

Jänner: Es geht jetzt um die sinnvolle Entdeckung der Langsamkeit. Nehmen Sie sich erst einmal viel Zeit, um sich eine solide Ausgangsposition zu verschaffen. Auch finanziell.

Februar: Sie sprühen förmlich vor neuen Ideen. Aber was davon ist wirklich realistisch? Halten Sie sich an das, was ist, dann kommen Sie besser voran als mit Wunschträumen.

März: Ihr Herrscher Merkur stachelt Sie gedanklich zu neuen Aufbrüchen an. Provozieren Sie damit bloß keine Konflikte, sonst könnte es ab dem 28.3. auch finanziell knapp werden.

April: Gut, wenn Sie den Gürtel jetzt etwas enger schnallen und kein wirtschaftliches Risiko eingehen. Warten Sie mit Verträgen und Verhandlungen zumindest noch bis 8.4. zu!

Mai: Jetzt können Sie sich wirtschaftlich wieder konsolidieren. Nutzen Sie diese Chance und auch noch die Gunst Jupiters, um sich langfristig finanziell gut abzusichern.

Juni: Bis Mitte des Monats können Sie bestimmt einiges voranbringen. Bleiben Sie aber mit Ihren Ambitionen auf dem Teppich und lassen Sie sich nicht zu Risiken verleiten!

Juli: Materielle Versuchungen und leichtfertige Ausgaben könnten Sie bald wieder in Schwierigkeiten bringen. Nutzen Sie Ihre Erfolge also lieber, um Reserven anzulegen!

August: Mars hilft Ihnen jetzt, mit neuen Ideen und Plänen zügig voranzukommen. Legen Sie damit aber erst ab dem 11.8. los, um sich Ärgernisse und Rückschläge zu ersparen!

September: Rechnen Sie bis 18.9. mit Hindernissen und Einwänden. Danach kommen Sie umso besser voran. Vor allem, wenn Sie über gründlich erarbeitete Pläne und Konzepte verfügen.

Oktober: Vertiefen und verbeißen Sie sich richtig in Ihre Vorhaben, dann sind Sie auf dem richtigen Weg, auch in finanzieller Hinsicht. Sie dürfen auch auf Unterstützung zählen.

November: Bis 19.11. könnte es sehr mühsam und herausfordernd werden. Gönnen Sie sich lieber eine Erholungs- und Nachdenkpause, statt sich in Konfrontationen aufzureiben!

Dezember: Korrekturen und Kompromisse sind jetzt unvermeidlich. Bleiben Sie trotzdem konsequent und diszipliniert auf Ihrem Kurs! Nächstes Jahr kriegen Sie dann alles hin.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Vor Ihnen liegt, vor allem dank Jupiters Hilfe ab Juni, ein absolutes Erfolgsjahr. Auch wenn es einer gewissen Anlaufzeit bedarf.

Jänner: Der rückläufige Mars motiviert Sie wohl, alte Ideen und Projekte wieder aufzugreifen. Unter der Merkur-Opposition sollten Sie sich aber noch Zeit zum Nachdenken nehmen.

Februar: Es geht immer noch um Themen aus der Vergangenheit und allfällige Versäumnisse. Zeit, definitiv neu durchzustarten, wird es erst ab 23.2. Da hilft Ihnen auch Merkur.

März: Jetzt ist mit Widerständen und Konflikten zu rechnen. Bleiben Sie geduldig und überstürzen Sie nichts, schon gar nicht unter dem rückläufigen Merkur ab dem 15.3.!

April: Ab dem 7.4. geht es wieder zügig dahin: Eine hervorragende Phase, speziell bis 18.4., für die Durchsetzung Ihrer Interessen. Auch, um sich selbständig zu machen.

Mai: Seien Sie jetzt finanziell und auch im Umgang mit anderen vorsichtiger. Konkurrenz könnte Ihnen zu schaffen machen. Cool bleiben und wirtschaftlich gut absichern!

Juni: Die Lage entspannt sich nicht nur, Sie sind sogar sehr erfolgreich unterwegs. Perfekter Monat für Verhandlungen, Prüfungen, Investitionen und lukrative Abschlüsse.

Juli: Stellen Sie berufliche Offensiven ab dem 18.7. lieber ein. Unter dem rückläufigen Merkur ist mit Fehlern und Problemen zu rechnen. Machen Sie lieber mal Urlaub!

August: Ab dem 11.8. dürfen Sie wieder Gas geben. Es ist allerdings eher ein Monat für Bereinigungen und methodische Verbesserungen, aber auch, um neue Kontakte zu knüpfen.

September: Bis 18.9. geht es zügig dahin. Gute Voraussetzungen auch für organisatorische Belange. Legen Sie ab 19.9. eine Nachdenkpause ein, um Fehleinschätzungen zu vermeiden!

Oktober: Ein absoluter Erfolgsmonat, denn jetzt fördert nicht nur Merkur Ihre Pläne und Aktivitäten, sondern auch Mars Ihre Entschlossenheit und Ihr Durchsetzungsvermögen.

November: Nach all den Anstrengungen, die zum Erreichen Ihrer Ziele geführt haben, dürfen Sie jetzt lockerlassen und die überreiche finanzielle Ernte einfach nur genießen.

Dezember: Bis 11.12. können Sie auf das bisher Erreichte noch eines draufsetzen. Danach wird es definitiv Zeit, abzuschalten und sich auf beglückende Weihnachten einzustimmen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Ein gutes Jahr für die Entwicklung neuer Ideen und langfristiger Pläne, die sich letztlich zu nachhaltigen Erfolgen mausern werden.

Jänner: Nehmen Sie sich erst einmal Zeit, Probleme und Fehlentwicklungen der letzten Wochen zu bereinigen und sich in aller gebotenen Ruhe und Sorgfalt gut zu organisieren.

Februar: Unter dem rückläufigen Mars lässt sich bis 23.2. noch nicht viel bewegen. Gut so, denn die Merkur-Opposition empfiehlt Ihnen, noch bis 14.2. Ihre Pläne zu überdenken.

März: Sie sprühen jetzt wieder vor Kreativität und Ideenreichtum. Seien Sie unter dem rückläufigen Merkur ab 15.3. aber vorsichtig und fällen Sie noch keine Entscheidungen!

April: Ab dem 8.4. haben Sie freie Bahn für Ihre Ambitionen. Mehr als das: Mit Mars im Rücken sind Sie nicht aufzuhalten. Nehmen Sie trotzdem mehr Rücksicht auf andere!

Mai: Bis 10.5. ist Ihnen Merkur noch sehr gewogen. Also auf zu Verhandlungen und Prüfungen. Ab dem 11.5. ist aber Zurückhaltung geboten, vor allem auch wirtschaftlich.

Juni: Vielleicht wäre es jetzt klug, den einen oder anderen Schritt zurückzutun, um unnötigen Ballast abzuwerfen und auch die organisatorische Effizienz zu verbessern.

Juli: Ab dem 18.7. ist Merkur abermals rückläufig, sodass wieder geduldiges Zuwarten angesagt ist. Sie nutzen die Zeit sicher besser, wenn Sie sich einen Urlaub gönnen.

August: Jetzt geht es vor allem um möglichst einfache und pragmatische Lösungen. Nicht zuletzt, um einen fairen Interessensausgleich zu gewährleisten und Streit vorzubeugen.

September: Ein perfekter Monat für eine Kontaktoffensive. Knüpfen Sie neue Verbindungen, gehen Sie neue Partnerschaften und Kooperationen ein. Fairness ist immer noch wichtig.

Oktober: Es riecht nach Konflikten und Konfrontationen. Da gibt es nichts zu gewinnen für Sie. Bleiben Sie daher diplomatisch und zeigen Sie sich lieber kompromissbereit.

November: Ab dem 5.11. gewinnen Sie wieder die Oberhand. Zügeln Sie aber Ihren Ehrgeiz, denn Merkur ist vom 10.11. bis 29.11. wieder rückläufig und warnt vor Fehlentscheidungen.

Dezember: Ab dem 12.12. sind alle Probleme überstanden und einem – vor allem finanziell – erfolgreichen Jahresabschluss steht nichts mehr im Weg. Genießen Sie die Lorbeeren!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Bis Ende Mai und ab September schaut Ihnen Saturn noch genau auf die Finger. Bleiben Sie daher diszipliniert auf der sicheren Seite!

Jänner: Merkur bietet Ihnen beste Voraussetzungen, um neue Pläne zu entwickeln, alte Vorhaben wieder aufzugreifen und sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen.

Februar: Im Februar ist, speziell ab dem 15.2., Vorsicht geboten. Halten Sie sich lieber an Vorgaben, informieren Sie sich genau und schwimmen Sie einfach mit dem Strom!

März: Eine unruhige Phase, die einerseits Aufbruchsstimmung schürt, Ihnen aber letztlich doch empfiehlt, auf Nummer sicher zu gehen und mit Veränderungen noch zuzuwarten.

April: Wer sich beruflich verändern möchte, kann das ab dem 8.4. getrost tun. Bedenken Sie aber, dass Saturn noch keine Kontinuität zulässt und Neues wohl noch nicht von Dauer ist.

Mai: Ein guter Monat für Ihre beruflichen und geschäftlichen Ambitionen. Es könnte zwar Gegenwind geben, aber Sie verstehen es sicher, sich pragmatisch zu arrangieren.

Juni: Saturn verschafft Ihnen eine Atempause, sodass Sie endlich mit Ihren Aufgaben und Vorhaben zügig vorankommen. Nutzen Sie diese Phase, um sich finanziell abzusichern!

Juli: Gut, wenn Sie etwas mehr Kreativität entwickeln und auch vor großen Plänen nicht zurückschrecken. Endgültig festlegen sollten Sie sich aber ab dem 18.7. noch nicht.

August: Merkur ist noch bis 10.8. rückläufig. Daher bitte keine Schnellschüsse! Bleiben Sie beim Bewährten, da sind Sie bestens aufgehoben, speziell in finanzieller Hinsicht.

September: Bis 18.9. steht Merkur in Ihrem Zeichen, sodass Sie mit Ihren Kompetenzen bestimmt punkten können. Lassen Sie sich aber von Saturn nicht wieder verunsichern!

Oktober: Ein hervorragender und vor allem zukunftsweisender Monat. Ideal, um Altes, das nicht mehr funktioniert loszulassen und grundlegend neue Konzepte zu entwickeln.

November: Mars und Merkur sorgen noch einmal für enorme Unruhe. Lassen Sie sich nicht zu sehr unter Druck setzen! Am besten wäre es jetzt, sich eine kleine Auszeit zu nehmen.

Dezember: Bis 15.12. wird es noch nicht wirklich ruhiger. Gehen Sie Streit aus dem Weg und setzen Sie keine impulsiven Aktionen! Erst ab 16.12. lässt der Stress endlich nach.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Bis Mai wird Ihnen noch einiges abverlangt, ab Juni läuft der Laden aber. Achten Sie nur darauf, langfristig gut abgesichert zu sein!

Jänner: Dass es bei weitem noch nicht so läuft, wie Sie sich das wünschen, sollten Sie möglichst vernünftig und gelassen zur Kenntnis nehmen. Druck ist nur kontraproduktiv.

Februar: Merkur lässt Sie Hoffnung schöpfen und unterstützt Sie in Verhandlungen, in Ihren Plänen und auch bei Lernaufgaben. Trotzdem sind Sie noch mit Widerständen konfrontiert.

März: Merkur kündigt ein streitlustiges Klima an. Bewahren Sie kühlen Kopf, damit sich Konflikte nicht ultimativ zuspitzen. Warten Sie mit wichtigen Entscheidungen noch zu!

April: Rückläufiger Merkur bis zum 7.4. Erst danach ist es sinnvoll, über Alternativen nachzudenken. Ab dem 17.4. flammen Konflikte wieder auf. Kühlen Kopf bewahren!

Mai: Auseinandersetzungen können auch teuer werden. Seien Sie daher vorsichtig! Ab dem 11.5. beruhigt sich die Lage wieder. Dann lassen sich endlich vernünftige Grenzen ziehen.

Juni: Erfolgreicher Monatsauftakt, aber ab dem 9.6. steht Merkur wieder auf der Bremse. Lieber den einen oder anderen Schritt zurück, um erst mal kleinere Brötchen zu backen.

Juli: Endlich können Sie sich wieder richtig entfalten, nicht zuletzt in kreativer Hinsicht. Fassen Sie ruhig auch größere Projekte ins Auge, aber gehen Sie sehr pragmatisch vor!

August: Unter der Merkur-Opposition bis 10.8. sollten Sie Entscheidungen noch genau prüfen und überdenken. Danach dürfen Sie sich aber ruhig auch etwas mehr zutrauen.

September: Sie kommen gut an und sollten entsprechend selbstbewusst auftreten. Fachliche Kompetenz und lösungsorientiertes Denken wären ebenfalls sehr gute Visitenkarten.

Oktober: Unterstützen und stärken Sie das Teamwork! Dann fällt das Feedback in der zweiten Monatshälfte umso besser aus. Das festigt Ihre Position und lohnt sich auch finanziell.

November: Lust auf einen Karrieresprung oder neue geschäftliche Initiativen? Lehnen Sie sich lieber nicht zu weit aus dem Fenster und sichern Sie sich lieber langfristig gut ab!

Dezember: Gut, wenn Sie bis 15.12. Ihre Schäfchen im Trockenen haben, denn ab 16.12. sorgt Mars für starken Gegenwind. Stimmen Sie sich lieber in Ruhe auf Weihnachten ein!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Sie zählen zu den großen GewinnerInnen dieses Jahres. Das ist auch Jupiter zu verdanken, der Sie ab Juni unter seine Fittiche nimmt.

Jänner: Am liebsten würden Sie gleich mit Vollgas durchstarten. Merkur verlangt aber erst mal geduldige, sorgsame Planung. Dosieren Sie daher Ihren Ehrgeiz möglichst vernünftig!

Februar: Bis Mitte Februar sollten Sie auf Hindernisse und überraschende Änderungen gefasst sein. Cool bleiben, nicht streiten! Umso erfolgreicher wird die zweite Monatshälfte.

März: Es gibt Reibungen, aber Sie kommen gut damit klar. Ab 15.3. ist verstärkte Kontrolle angesagt. Unter dem rückläufigen Merkur können mehr Fehler passieren als man denkt.

April: Nutzen Sie die Zeit bis 18.4. noch gut für Ihre Interessen! Danach wäre es klüger, sich nicht mit Vorgesetzten anzulegen, auf Teamgeist zu setzen und Vorgaben zu akzeptieren.

Mai: Wenn Sie konstruktiv mitwirken, schaut es auch finanziell gut für Sie aus. Ab dem 11.5. machen Sie um schwere Aufgaben besser einen Bogen oder einfach mal Urlaub.

Juni: Die Situation entspannt sich ab dem 18.6. endlich, Widerstände lösen sich auf. Nutzen Sie die Chance, eine neue Kommunikations- und Planungsoffensive zu starten!

Juli: Sie sprühen wieder vor Ideen und Motivation. Machen Sie es nur nicht zu kompliziert! Je einfacher und pragmatischer die Methoden und Lösungen, desto erfolgreicher.

August: Jetzt kommt es vor allem auf Fairness anderen gegenüber und auf ausgewogene Lösungen an. Gehen Sie also nicht über andere hinweg, arrangieren Sie sich diplomatisch!

September: Es bringt nichts, auf Entscheidungen zu drängen, denn vorerst regiert noch die Unentschlossenheit. Wenn Ihnen das blöd ist, sollten Sie wieder mal Urlaub machen.

Oktober: Es geht endlich zügig und vor allem wunschgemäß voran. Mars und Merkur stehen in Ihrem Zeichen und da Sie auch Jupiter unterstützt ist es ein absoluter Erfolgsmonat.

November: Nicht nur ein hervorragender Monat für Ihre Finanzen, sondern auch für Bewerbungen. Prüfen Sie Angebote aber genau und unterschreiben Sie nichts vor dem 30.11.!

Dezember: Setzen Sie Ihren Erfolgslauf noch bis 11.12. fort, sofern das Ihr Ehrgeiz fordert. Spätestens ab 12.12. sollten Sie aber loslassen und nur noch den Advent genießen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Noch stehen einige notwendige Bereinigungen an. Wenn Sie Ihre saturnischen Hausaufgaben erledigen, ist es Ende des Jahres geschafft.

Jänner: So flott, wie Sie ins neue Jahr starten, geht es ab dem 7.1. nicht weiter. Da sind zunächst jede Menge Geduld und Disziplin gefordert. Ordnen Sie erst einmal Ihre Prioritäten!

Februar: An erfrischenden Ideen und Plänen mangelt es bestimmt nicht. Aber unter dem vorsichtigen Krebs-Mars geht noch kaum etwas voran. Das könnte frustrierend werden.

März: Jetzt kommt zumindest mehr Bewegung in Verhandlungen. Allerdings könnten sich auch Konflikte zuspitzen. Halten Sie unter dem rückläufigen Merkur ab 15.3. einfach still!

April: Ein mühsamer Monatsbeginn. Vor allem bis 7.4.ist höchste Vorsicht geboten. Ab dem 17.4 beginnt sich das Blatt zu wenden. Gehen Sie nur kein finanzielles Risiko ein!

Mai: Bis 10.5. geht es mit der Realisierung Ihrer Pläne endlich flott dahin. Halten Sie aber ab dem 11.5. inne und vergewissern Sie sich, dass ökonomisch alles gesichert ist.

Juni: Bis 17.6. sind Sie kaum zu bremsen, allerdings verlangt Merkur jetzt viel mehr Sorgfalt und Genauigkeit. Der Teufel könnte im Detail liegen. Also lieber etwas langsamer!

Juli: Jetzt ist in finanzieller Hinsicht Vorsicht geboten. Merkur zeigt zwar eine gute Phase für Verhandlungen und Planungen an, ab 18.7. sollten Sie aber viel genauer nachrechnen.

August: Die unruhige Phase ist am 10.8. überstanden. Sie haben auch wieder viel mehr Energie, um Ihre Vorhaben voranzutreiben. Stimmen Sie sich aber geduldig mit anderen ab!

September: Kooperationen und Kommunikation werden großgeschrieben. Bleiben Sie in Ihren Ansprüchen vernünftig und maßvoll, damit alle Beteiligten auf Ihre Rechnung kommen!

Oktober: Der richtige Monat, um neue Konzepte zu entwickeln, mit aller gebotenen Gründlichkeit. Auch, um Überholtes loszulassen und sich auf ganz neue Wege vorzubereiten.

November: Sie sind jetzt enorm motiviert, voranzukommen. Machen Sie sich nur nicht zu viel Druck und treffen Sie vom 10.11. bis 29.11. noch keine zukunftsweisenden Entscheidungen.

Dezember: Bis 15.12. ist es definitiv Zeit, neu durchzustarten. Konzentrieren Sie sich aber darauf, solide Fundamente zu schaffen, damit auch Nachhaltigkeit gewährleistet ist.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Ein Jahr im Dienst langfristiger Weichenstellungen mit einem mühsamen Auftakt. Arbeiten Sie geduldig an nachhaltiger Absicherung!

Jänner: Merkur steht den ganzen Monat in Ihrem Zeichen und versorgt Sie mit guten Ideen und Argumenten. Die Mars-Opposition verlangt aber Geduld und diplomatisches Geschick.

Februar: Bloß nicht zu kämpferisch! Mit einer flexiblen Haltung und Improvisationsvermögen fahren Sie bestimmt besser als mit Streit. Finanziell ist jetzt Vorsicht geboten.

März: Konflikte können sich zuspitzen. Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein und strecken Sie sich lieber nach der Decke. Beharrlichkeit gießt jetzt nur Öl ins Feuer.

April: Die Lage entspannt sich zusehends. Ab dem 19.4. ist die herausfordernde Mars-Opposition endgültig überstanden. Verhandlungen brauchen aber noch einen kühlen Kopf.

Mai: Sie nähern sich wieder Ihrer beruflichen Bestform. Ihre Argumente bekommen wieder viel mehr Gewicht. Gehen Sie mit anderen aber immer noch sehr diplomatisch um!

Juni: Sie dürfen endlich wieder auf Unterstützung zählen. Auch die Kasse klingelt jetzt wieder. Wer seine Ideen etwas zurückstellt und auf Teamwork baut, fährt am besten.

Juli: Ihre praktische Kompetenz ist jetzt unersetzlich. Man verfolgt große Pläne, ist aber viel zu voreilig. Mit Ihrer realistischen Haltung sind Sie das richtige Korrektiv.

August: Bis 10.8. ist mit der Realisierung neuer Ideen noch Vorsicht geboten. Vertagen Sie wichtige Entscheidungen noch. Der Waage-Mars verlangt mehr Kompromissbereitschaft.

September: Mars strapaziert noch bis 22.9. Ihre Geduld. Wie wäre es, jetzt mal Urlaub zu machen, statt sich sinnlos über Entscheidungsschwäche aufzuregen? Am besten ab 19.9.

Oktober: Grundlegende Korrekturen sind wichtig, schütten Sie nur nicht das Kind mit dem Bad aus! Nächstes Jahr prüft Sie Saturn und da ist es wichtig, auf der sicheren Seite zu sein.

November: Auf der Suche nach neuem Sinn und neuen Zielen. Da ist vom 10.11. bis 29.11. Vorsicht geboten. Gehen Sie gründlicher vor, nehmen Sie kompetenten Rat in Anspruch!

Dezember: Lassen Sie sich von der Unruhe bis 15.12. nicht verunsichern. Ab dem 16.12. wissen Sie wieder ganz genau, wohin der richtige Weg führt. Bleiben Sie also Ihrer Linie treu!

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Jupiter stimuliert noch bis Juni den Wunsch nach Veränderung. Die will aber erst einmal gründlich und sorgfältig vorbereitet werden.

Jänner: Aufräumen und Ordnung schaffen ist das Gebot der Stunde. Auf einer soliden, bereinigten Basis wird alles besser funktionieren. Ärmel hochkrempeln und an die Arbeit!

Februar: Merkur beflügelt bereits Ihre Ideen, die wollen aber noch viel sorgfältiger ausgearbeitet werden. Stellen Sie sich erst mal hilfsbereit in den Dienst des Kollektivs.

März: Neue Kooperations-Optionen? Sehen Sie sich die lieber sehr genau und kritisch an! Ab dem 15.3. sollten Sie keinesfalls Verträge verzeichnen oder Vereinbarungen treffen.

April: Gute Voraussetzungen, um Mitte des Monats endlich durchzustarten - sofern es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss. Mitmachen, statt zu rebellieren, ist die richtige Devise.

Mai: Unter der Mars-Opposition könnte es sehr herausfordernd werden. Passen Sie sich diszipliniert an und sichern Sie sich ab! Mit Konfrontationen ist nichts zu gewinnen.

Juni: Geduld bis zum 17.6., dann ist die Mars-Opposition überstanden. Wenn Sie jetzt eine pragmatische Haltung einnehmen, statt sich wichtig zu machen, wird alles wieder gut.

Juli: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und backen Sie lieber kleinere Brötchen. Ab dem 18.7. sollte alles noch genau bedacht und kontrolliert werden. Finanziell passt es.

August: Mars greift Ihnen ab dem 7.8. unter die Arme: Neuer Schwung, neue Motivation. Lehnen Sie sich aber nicht zu weit aus dem Fenster! Auf das rechte Maß kommt es an.

September: Pflichtbewusst und pragmatisch zur Sache! Und vor allem sehr diplomatisch! Mit dem herausfordernden Skorpion-Mars ist nicht zu spaßen. Fügen Sie sich, statt zu kämpfen!

Oktober: Jetzt kommt es vor allem auf Gründlichkeit an. Was gilt es noch grundlegend zu verändern? Arbeiten Sie ernsthaft daran, aber gehen Sie dabei nicht über Ihre Grenzen!

November: Ab dem 5.11. dürfen Sie durchatmen. Jetzt tun sich auch vielversprechende neue Perspektiven auf. Schauen Sie sich die Optionen genau an und entscheiden Sie noch nichts!

Dezember: Freie Bahn für einen Neustart ab dem 12.12. Organisieren Sie sich aber erst einmal möglichst effizient und arbeiten Sie vor allem an einer soliden neuen Ausgangsbasis!

Fische (20. Februar – 20. März)

Saturn schaut Ihnen zwar immer noch auf die Finger, aber Jupiter und Mars eröffnen Ihnen sicher schon ermutigende neue Perspektiven.

Jänner: Nachdem Ihnen Mars ab 7.1. wieder sehr gewogen ist, geht es zügig dahin. Allerdings sind zunächst wohl noch ältere Vorhaben aufzuarbeiten. Konzentrieren Sie sich darauf!

Februar: Alles ein bisschen unberechenbar bis 14.2. Danach haben Sie aber alles wieder bestens im Griff. Halten Sie sich aus Konflikten heraus, ziehen Sie Ihr Ding durch!

März: Seien Sie in finanziellen Fragen etwas vorsichtiger, vor allem ab dem 15.3. Setzen Sie sich jetzt bloß nicht unter Druck und warten Sie mit neuen Vorhaben lieber noch zu.

April: Ab dem 8.4. sind Sie wieder auf der Erfolgswelle: Gut, um sich für neue Aufgaben zu bewerben, für Verhandlungen und Prüfungen. Auch finanziell sieht es sehr gut aus.

Mai: Denken Sie ruhig mal in etwas größeren Dimensionen. An Kreativität mangelt es bestimmt nicht. Seien Sie aber auch darauf bedacht, sich wirtschaftlich gut abzusichern.

Juni: Etwas vorsichtiger am Monatsanfang! Ab dem 9.6. sind Sie wieder gut in Form, zumal Sie jetzt auch Jupiter beflügelt. Wer sich verändern möchte, sollte das jetzt tun.

Juli: Es wäre klug, einen erholsamen Urlaub anzutreten, um der herausfordernden Mars-Opposition ein Schnippchen zu schlagen. Ab 18.7. sollte man ohnehin nichts entscheiden.

August: Merkur ist noch bis 10.8. rückläufig. Da ist auch die Mars-Opposition schon überstanden. Seien Sie aber kompromissbereit, um einfache Konsenslösungen zu finden!

September: Denken Sie ausnahmsweise mal rein pragmatisch und machen Sie Abstriche von Ihren Ansprüchen. Zurückhaltung und Fairness dienen auch Ihren Finanzen am besten.

Oktober: Mars und Merkur geben Ihren Ambitionen einen enormen Energieschub. Auf zu neuen Projekten, Verhandlungen oder Prüfungen! Sie kriegen jetzt alles erfolgreich hin.

November: Gönnen Sie sich ab dem 5.11. eine Sendepause, um dem Stress unter dem Schütze-Mars auszuweichen, Sie können aber auch Hilfe annehmen. Immerhin klingelt die Kasse.

Dezember: Passen Sie auf, dass Sie sich finanziell nicht verausgaben und machen Sie sich weniger Druck. Ab dem 16.12. lässt Mars im vernünftigen Steinbock wieder Ruhe einkehren.

Nutzen Sie die Weisheit der Sterne, um 2024 zu Ihrem erfolgreichsten Jahr zu machen – beruflich, finanziell und persönlich!