Auf diesen Inseln können Sie im Februar am meisten Sonne tanken!

Das Grau hierzulande zieht Sie runter? Dann wird es Zeit für Sonne! Wir zeigen Inseln, die im Februar besonders viele Sonnenstunden haben.

Egal, wo man gerade hinschaut: Der graue Nebel hält sich seit Wochen hartnäckig. Kein Wunder, dass die Sehnsucht nach warmen Sonnenstrahlen auf der Haut von Tag zu Tag größer wird. Aus diesem Grund haben wir uns mal genauer angeschaut, wo Sie die Sehnsucht so bald wie möglich am besten stillen können. Und die Antwort: Auf diesen fünf Inseln. Und versprochen: Hier ist garantiert für jede Geldbörse genug Sonne dabei.

1. Gran Canaria, Spanien: Sonne zum kleinen Preis

Die Kanaren gelten nicht umsonst als „Inseln des ewigen Frühlings“. Besonders Gran Canaria glänzt im Februar mit bis zu sieben Sonnenstunden täglich. Das milde Klima sorgt dafür, dass Sie nicht nur am Strand liegen, sondern auch wunderbar wandern oder durch charmante Städte schlendern können. Die Anreise ist günstig, Unterkünfte gibt es für jedes Budget, und die Kanarischen Inseln sind perfekt, um dem grauen Winter zu entfliehen.

© Getty Images

2. Madeira, Portugal: Blumeninsel im Sonnenlicht

Madeira überzeugt nicht nur mit spektakulären Landschaften, sondern auch mit Sonne satt. Im Februar locken hier rund sechs bis sieben Sonnenstunden pro Tag. Ideal für ausgedehnte Spaziergänge entlang der Levadas oder einen Abstecher in die Hauptstadt Funchal. Die Preise für Flüge und Unterkünfte sind moderat, sodass Madeira ein schöner Mix aus Abenteuer und Erholung ist - ohne das Konto zu sprengen.

© Getty Images

3. Zypern: mediterranes Licht im Winter

Zypern zeigt sich im Februar oft schon von seiner besten Seite: Sonnenschein bis zu sieben Stunden täglich und Temperaturen um 17 Grad machen die Insel zu einem idealen Ziel für Sonnenhungrige. Die Kombination aus antiken Stätten, charmanten Dörfern und Küstenwanderungen sorgt dafür, dass Sie den Winterblues schnell vergessen. Flüge sind erschwinglich, die Hotels etwas teurer als auf den Kanaren, aber immer noch gut bezahlbar.

© Getty Images

4. Mauritius: Tropisches Paradies

Mauritius lockt im Februar mit durchschnittlich acht Sonnenstunden täglich und warmen Temperaturen um 28 Grad. Traumstrände, türkisblaues Wasser und exotische Natur machen die Insel zu einem luxuriösen, aber lohnenswerten Ziel. Perfekt, um Sonne zu tanken, sich zu entspannen und den Alltag hinter sich zu lassen.

© Getty Images

5. Malediven: Luxus pur

Die Malediven sind das luxuriöseste Ziel auf unserer Liste. Ebenfalls rund acht Sonnenstunden pro Tag, glasklares Wasser und feiner Sandstrand - hier tanken Sie garantiert Vitamin D. Ideal für einen unvergesslichen Traumurlaub, der den Winterblues endgültig vertreibt.

© Getty Images

Egal ob günstigere Kanaren oder luxuriöse Malediven: Der Februar bietet zahlreiche Inseln, um Sonne zu tanken und dem tristen Grau zu entkommen.