Seychellen per Segelschiff entdecken – Inselhopping im Tropenparadies

Verträumte Buchten, türkisblaues Wasser, schroffe Granitinseln und eine faszinierende Tierwelt: Ein Segeltörn auf den Seychellen verbindet entspannten Luxus mit Natur. An Bord des historischen Schoners Sea Pearl geht es beim Inselhopping durch eines der spektakulärsten Reviere der Welt.

Entschleunigen in Mahé. Am Strand den Sonnenuntergang genießen. © Sepp & Sabine Puchinger

Seychellen – 115 Schätze der Erde: Tropische Granitinseln, türkisblaue Strände, kreolischer Lifestyle, dazu ein „Klein Galapagos“ – chillig mit dem Segelschiff per Inselhopping. Ein Emirates-Flug samt erstklassigem Service und einer feinen Business Class garantiert eine erholsame Anreise ins Tropenparadies. Beim Anflug blinken die 115 tropischen Seychelleninseln wie Edelsteine im türkisblauen Meer. Die inneren 42 Granitinseln begeistern mit üppigster Vegetation und den tollsten Stränden, die äußeren 73 wurden von Korallen gebildet. Der Großteil der 130.000 Einwohner, beneidenswert wenige also, lebt auf den „Inneren Hauptinseln“ Mahé, Praslin und La Digue.

Reiche Ernte. Das tropische Klima sorgt für einen Überfluss an Früchten. © Sepp & Sabine Puchinger

Mahé – Garten Eden zwischen Granitbergen und Traumstränden

„Stimmt euch einmal ein auf unser Tropenparadies, cruist mit dem Mietwagen durch die Insel“ rät der Auswanderer und Hotelier Hanneman, der an der Beau Vallon Bucht seine feinen Boutique Apartments betreibt. 154 km² klein ist die “größte Insel“ Mahé, sie besitzt einen internationalen Flughafen, ein gutes Straßennetz, eine hochmoderne Marina – und mit Victoria die einzige Stadt! Multikulti aus Afrika, Europa, Indien und China ist allgegenwärtig, der Baumix von der Kolonialvilla bis zum Hindutempel pittoresk. Ananas, Bananen, Mangos und Papayas wuchern auf Plantagen, ein exotisches Potpourri an Gewürzen belebt die kreolische Küche. Bizarre Granittürme wachsen bis zu 1.000 Meter in den Himmel, Mahé ist auch ein Natur- und Wanderparadies! Strände und Unterwasserwelt genießen ohnehin Weltruf! Kein Wunder also, dass nach den Entdeckern Vasco da Gama & Co vor allem Piraten im Archipel ihren Unterschlupf gesucht haben und ab 1770 die ersten Europäer siedelten.

Hindu-Tempel. Victoria, die einzige Stadt der Inselgruppe, zeigt einen bunten Stilmix. © Sepp & Sabine Puchinger

Leinen los: Segeltörn durch die Inner Islands mit der Sea Pearl

Anker lichten oder Luxus einmal anders. Gut auf das Inselleben eingestimmt, geht’s in den Hafen von Victoria. Der historische Segelschoner Sea Pearl ist unser Zuhause für die nächste Woche. Eine achtköpfige Crew mit jungen, motivierten Seychellois rund um Captain Khali und dem Tauchguide Adam startet mit maximal 16 Gästen zum Inselhopping durch die „Inner Islands“ in die Welt der Granitinseln. „Segeln und das Vagabundenleben am Meer sind unsere Leidenschaft“, erzählt Khali. Jedenfalls schwappt die lockere Stimmung der Crew sofort auf die Gäste über. Andere Kreuzfahrtschiffe mögen größer und glitzernder sein, der Luxus dieser Reise liegt in verträumten Buchten und Stränden, den Tierinseln Cousin und Curieuse, fantastischen Schnorchel- und Tauchplätzen und dem Leben am Schoner. Die Zeit ist ausgefüllt mit Relaxen, Schwimmen, Schnorcheln, Sonnenbaden, Tauchen, Fischen, Essen und Trinken – und interessanten Landgängen.

Seychellennuss. Mit bis zu 20 kg Gewicht der größte Pflanzensamen der Welt. © Sepp & Sabine Puchinger

Praslin – Vallée de Mai und die legendäre Seychellennuss

Eine kurvenreiche Straße führt rauf ins Palmental, das „Vallée de Mai“, seit 1983 UNESCO Weltnaturerbe. Nur hier wachsen 6.000 Seychellennusspalmen. Erotikstar ist die weibliche Seychellennusspalme. Die Rundungen der bis zu 20 kg schweren Doppelnuss ähneln der Form eines weiblichen Beckens markant.

Riesenschildkröte. Die sanften Reptilien zeigen keine Scheu vor den Touristen. © Sepp & Sabine Puchinger

Curieuse – Riesenschildkröten und Mangroven wie im Jurassic Park

Das bergige Granitinselchen Curieuse liegt nur wenige Kilometer von Praslin entfernt. Im Schatten riesiger Takamakabäume erinnert das Arzthaus an die alte 1833 gegründete Leprastation. Die ist längst aufgegeben, das Arzthaus heute ein kleines Museum. Holzstege führen durch die Mangrovenlandschaft, mittlerweile ist die gesamte Insel Naturreservat. Gut für die Seychellen-Riesenschildkröten, die hier ihre Schutzstation haben. In einem Gehege können sie vom Baby bis zum fünfjährigen Spross beobachtet werden. Erst ab diesem Alter sind sie nicht mehr durch natürliche Feinde gefährdet und „rennen“ auf Curieuse zur großen Freude der Besucher in freier Wildbahn umher.

Granit. Die 42 Granitinseln sind aus einer einzigen Kontinentalmasse entstanden. © Sepp & Sabine Puchinger

La Digue – Entschleunigung pur auf der wohl schönsten Insel der Seychellen

Auf der fast noch autofreien Insel ticken die Uhren langsam, mit Rad, E-Bike oder per pedes lässt sich das Eiland an einem Tag erkunden. Am L’Union Estate wird anschaulich die Verarbeitung der Kokosnuss zu Kopra und Kokosöl demonstriert, nebenan ruhen am alten Friedhof die ersten Siedler. Die würden sich wundern, ist doch ihre Insel heute weltberühmt. Grund dafür ist die vielleicht meistfotografierte Bucht der Seychellen (und der Welt?) – die Anse Source d’Argent. Ein kleiner Pfad schlängelt sich von einem 7- Sterne-Strand zum nächsten, dazu das Türkis des Indischen Ozeans – noch schöner als in der Bacardi-Werbung.

Insel Cousin – Mini-Galapagos mit einzigartiger Tierwelt

Kapitän Khali ankert die Sea Shell vor Praslin mit Blick auf die Anse Lazio. Über uns der Sternenhimmel, vor uns das Rauschen der Wellen. Heute ist kreolischer Abend angesagt. Die Fische werden vom Koch mit viel Raffinesse zubereitet, dann sprechen die Trommeln und kreolische Rhythmen. Morgen wird eine Tour zur Insel Cousin führen. Menschenleer, mit abertausenden Vögeln und Tieren – ein Mini Galapagos.

Tipps für Ihren Segeltörn auf den Seychellen

Schlafen

Hanneman Holiday Residence: Mahé, Beau Vallon Bay. Elegantes Boutique-Selbstversorger-Unternehmen unter deutscher Führung, mit 7 geräumigen Selbstversorger-Apartments, Swimming Pool, Frühstücksservice, 5 Gehminuten vom Beach Vallon Strand entfernt; ideal auch für Familien. ab 127€ www.hanneman-seychelles.com



Details zum Segeltörn

Silhouette Cruises: auf den Seychellen ansässiges Segelkreuzfahrt-Unternehmen. Silhouette betreibt drei feine Segler (Sea Pearl, Sea Star, Sea Bird) im Bereich der Inneren Inseln. www.silhouette-cruises.com



Reiseroute: Das Routing wird je nach Jahreszeit/Wetter immer kurzfristig angepasst. Z. B. Victoria (Mahe) -Beau Vallon (Mahe)-Bay Ternay (Mahe)- Curieuse Island- Praslin Island Vallee´ de Mai NP) - La Digue (Ganztagestour) - Granitinsel St: Pierre; Ande Lazio (Praslin)- Cousin Island - St.Pierre Marine Park - Victoria



Landgänge/Ausflüge: Zumindest ein Landgang pro Tag (Inseltaxen und Eintritte werden am Beginn der Reise pauschal beglichen) genauso 1–2 Tauch- und Schnorchelgänge /Tag, Ganztagesausflug nach La Digue.



Wassersport: Sit on Top Kajaks und Schnorchelausrüstung werden gratis zur Verfügung gestellt; Tauchkurs oder Tauchgänge werden separat verrechnet.

Verfasst von Sepp und Sabine Puchinger