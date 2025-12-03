Der neue beste Ort für den Ruhestand ist nur wenige Flugstunden entfernt

Das große Ziel vieler Rentner? Sonne, Strand und ein Leben ohne Stress! Wer seine goldenen Jahre nicht im grauen Österreich verbringen will, kann sich am Global Retirement Index orientieren. Das Ranking enthüllt die besten Orte für den Ruhestand und diese Traumziele sind näher, als Sie denken.

Die Entscheidung, wo man seine goldenen Jahre verbringen möchte, ist nicht einfach. Abhilfe soll ein neues Ranking schaffen. Der Global Retirement Index 2026 von International Living zeigt, welche Länder wirklich die besten Bedingungen für den Ruhestand bieten. Bewertet wurden unter anderem Lebenshaltungskosten, Gesundheitsversorgung, Wohnmöglichkeiten, Visa-Bestimmungen, Klima und wie gut sich Ausländer integrieren können. Hier sind die Länder, in denen sich der Ruhestand so richtig lohnt.

Griechenland: Das neue Paradies für Rentner

Wer sich nach Sonne, Strand und einem entspannten Lebensstil sehnt, sollte nach Griechenland auswandern. In diesem Jahr hat das mediterrane Land den Spitzenplatz im globalen Ruhestandsranking von International Living erobert. Griechenland besticht nicht nur durch eine atemberaubende Küstenlandschaft, antike Geschichte und ein unvergleichliches mediterranes Klima, sondern auch durch unschlagbare Bedingungen für Rentner.

So ist die medizinische Versorgung in Griechenland von hoher Qualität und auch für Rentner erschwinglich. Zudem bietet Griechenland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern attraktive Immobilienpreise und niedrige Lebenshaltungskosten. Das wahre Highlight ist das Golden Visa-Programm, das es Ausländern relativ einfach macht, einen Aufenthaltstitel zu erhalten und sogar die griechische Staatsbürgerschaft zu erwerben.

Platz zwei geht an Panama

Panama hat zwar dieses Jahr den ersten Platz an Griechenland abgegeben, bleibt aber nach wie vor ein Top-Ziel für Ruheständler. Das tropische Land bietet neben unglaublichen Steuervorteilen auch ein super Gesundheits- und Immobilien-System. Und für Rentner gibt es Rabatte in allen Bereichen des Lebens – von der Stromrechnung bis zum Restaurantbesuch.

Costa Rica sichert sich den dritten Platz

Platz 3 geht an Costa Rica, das für sein hervorragendes Klima und das exzellente Gesundheitssystem bekannt ist. Das Land gilt als eines der sichersten in Mittelamerika und besticht durch ein stressfreies, ruhiges Leben ohne Militär und mit einem starken Fokus auf den Umweltschutz. Die unberührten Strände, dichte Regenwälder und die freundliche Bevölkerung machen Costa Rica zu einem Traumziel für Natur- und Ruhe-Liebhaber.

Die besten Länder für den Ruhestand im Überblick

Wenn Griechenland nicht ganz Ihr Traumziel für den Ruhestand ist, gibt es noch jede Menge andere europäische Paradiese, die Sie in Betracht ziehen könnten. Laut dem Global Retirement Index 2026 von International Living gehören auch Portugal (Platz 4), Italien (Platz 6), Frankreich (Platz 7) und Spanien (Platz 8) zu den Top 10 der besten Orte für den Ruhestand. Hier warten Sonne, Lebensqualität und entspannter Lifestyle.

Griechenland Panama Costa Rica Portugal Mexiko Italien Frankreich Spanien Thailand Malaysia

Sonne, Meer, gutes Essen, ein entspanntes Leben und attraktive Angebote für Auswanderer: Diese Länder bieten alles, was sich Rentner wünschen.