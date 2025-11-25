Alles zu oe24VIP
Zürich
© Getty

Weltweit Platz 3!

Die teuerste Stadt Europas liegt im Nachbarland

25.11.25, 10:17
Eine Stadt in der Schweiz führt die europäische Rangliste der teuersten Städte an. Weltweit landet sie sogar auf dem dritten Platz der kostspieligsten Orte.

Das Reisemagazin "Condé Nast Traveller" hat sich durch die wichtigsten Studien zu Wohn- und Lebenserhaltungskosten gearbeitet und ein Ranking der teuersten Städte der Welt erstellt. Dabei stellt sich heraus: Die teuerste Stadt des Kontinents liegt nicht etwa im hohen Norden, sondern ziemlich genau mitten drin: in der Schweiz.

Zürich ist die teuerste Stadt Europas

Zürich

Zürich

© Getty

Die in der Nordschweiz liegende Finanzmetropole gilt laut "Condé Nast"-Analysen als kostspieligste Stadt Europas. Eine Einzimmerwohnung im Stadtzentrum kostet durchschnittlich 2.318 Euro pro Monat. Und auch im weltweiten Vergleich kann die 436.000-Einwohner-Stadt durchaus mithalten. Weltweit belegt sie den dritten Platz der teuersten Städte.

Hongkong

Hongkong

© Getty

Nur Hongkong (Platz 1) und Singapur (Platz 2) übertrumpfen Zürich.

Genf

Genf

© Getty

Nach Zürich folgen drei weitere Schweizer Städte in den Top 10: Genf in der Westschweiz sichert sich den vierten Rang der teuersten Städte weltweit. Hier kostet die Miete für eine Einzimmerwohnung 2.037 Euro monatlich. Basel landet dicht dahinter auf Platz 5. Eine Einzimmerwohnung in der Pharma-Metropole am Rhein kostet durchschnittlich 1.689 Euro pro Monat. Platz 6 macht Bern mit 1.689 Euro für die Miete einer Einzimmerwohnung.  

Basel

Basel

© Getty

Die Auflistung vier Schweizer Städte in den Top 10 erklärt sich unter anderem durch das überdurchschnittlich hohe Lohnniveau der Regionen. In Zürich und Basel verdienen Arbeitnehmer durchschnittlich fast doppelt so viel wie in Österreich. Gleichzeitig treiben begrenzte Bauflächen die Immobilienpreise in die Höhe.

Asien ist Weltspitze in puncto Lebenshaltungskosten

Singapur

Singapur

© Getty

Den weltweiten Spitzenplatz erobert Hongkong. Die dichte Besiedlung und der begrenzte Wohnraum lassen eine Einzimmerwohnung durchschnittlich 2.070 Euro monatlich kosten. Singapur folgt auf Platz zwei mit einer durchschnittlichen Monatsmiete von 2.523 Euro. Der Stadtstaat importiert nahezu alle Konsumgüter. Zudem betreibt Singapur das teuerste öffentliche Verkehrssystem der Welt.

New York

New York

© Getty

New York ist die teuerste US-amerikanische Stadt und holt sich den siebten Platz im weltweiten Ranking. Eine Einzimmerwohnung in zentraler Lage kostet hier 3.707 Euro monatlich. London rangiert auf Position acht mit 2.542 Euro Monatsmiete. Danach folgen Nassau (Platz 9) und Los Angeles (Platz 10).

London

London

© Getty

Die 10 teuersten Städte der Welt 2025 im Überblick

  1. Hongkong, China
  2. Singapur, Singapur
  3. Zürich, Schweiz
  4. Genf, Schweiz
  5. Basel, Schweiz
  6. Bern, Schweiz
  7. New York, USA
  8. London, Großbritannien
  9. Nassau, Bahamas
  10. Los Angeles, USA 

Die günstigsten Städte der Welt 

Ein Blick ans untere Ende des Rankings zeigt, wo das Leben besonders erschwinglich ist. Dabei fällt die klare Dominanz indischer und pakistanischer Städte auf:

  1. Coimbatore, Indien
  2. Alexandria, Ägypten
  3. Lahore, Pakistan
  4. Karatschi, Pakistan
  5. Lakhnau, Indien

Die niedrigen Lebenshaltungskosten in diesen Städten lassen sich vor allem durch geringe Löhne und niedrigere Immobilienpreise erklären.

